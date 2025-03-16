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Интернет и ПО

Apple опять откладывает выпуск умной Siri

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.03.2025
3 Просмотра 0
Apple опять откладывает выпуск умной Siri

Apple перенесла выпуск персонализированной версии Siri на следующий год, что, конечно, огорчает пользователей, но некоторые улучшения все же есть. Чтобы избежать повторения истории с AirPower (беспроводной зарядный коврик), когда устройство так и не вышло из-за технических проблем, компания стремится к безупречной работе новых функций.

По данным Bloomberg, Робби Уокер, старший директор Apple по Siri, уже продемонстрировал некоторые из этих функций внутри компании, и они выглядят многообещающе. Во время встречи со всей командой он показал, как Siri может находить номер водительского удостоверения по голосовой команде и находить определенные фотографии. Он также продемонстрировал, как Siri может управлять приложениями с помощью голосовых команд, например, вставлять контент в электронные письма, добавлять получателей и вносить другие изменения.

Несмотря на то, что компания быстро внедрила генеративный искусственный интеллект, она не смогла вовремя предоставить обещанные в прошлом году функции, что сказалось на ее репутации. Выпуск персонализированной Siri планировался в обновлении iOS 18.4, но затем был перенесен на май, а теперь и вовсе на следующий год.

В чем причина задержки?

По словам Джона Грубера из Daring Fireball, персонализированные функции Siri работают с точностью до 80 процентов. Хотя это хороший показатель, он все еще недостаточно высок для конечного продукта, который должен всегда выдавать правильные результаты. Apple хочет убедиться, что функции работают идеально, прежде чем предлагать их пользователям .

Хотя точные сроки выпуска персонализированной Siri в следующем году не называются, Apple добавила сноску на страницы с описанием iPhone 16, указывающую, что эти функции все еще находятся в разработке. Компания также работает над распознаванием персонального контекста, осведомленностью о событиях на экране и действиях в приложениях, и эти функции будут доступны в будущих обновлениях программного обеспечения.

На фоне лидеров отрасли, таких как Google и OpenAI, которые активно интегрируют генеративный ИИ в свои продукты, Apple только начинает свой путь в этой области. Марк Гурман предполагает, что выпуск функций состоится не раньше следующего года, и в более широком смысле Apple может нанести ущерб своей репутации и проиграть гонку ИИ. Не исключено, что некоторые функции iOS 19 также будут отложены, что говорит о трудностях, с которыми сталкивается компания в разработке программного обеспечения.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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