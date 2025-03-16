Анимация Dynamic Island ухудшилась после обновления iOS

Помните, как все восхищались Dynamic Island на iPhone 14 Pro с iOS 16? Плавная, живая анимация казалась настоящим прорывом. Но, похоже, не все так радужно, как было раньше. Некоторые внимательные пользователи заметили, что после обновлений iOS анимация Dynamic Island стала выглядеть хуже.

Про это рассказал пользователь X под ником xezrunner. Он провел детальный анализ анимации Dynamic Island на iOS 16, 17 и 18, замедлив видео и показав, что Apple действительно внесла странные изменения.

С момента появления Dynamic Island, Apple, конечно, работала над улучшением интеграции программного обеспечения. Однако, по мнению xezrunner, качество визуальных эффектов стало снижаться начиная с iOS 17, а в iOS 18 этот процесс, похоже, только ускорился.

В чем же проблема? Анимация стала менее естественной?

В своих видео xezrunner продемонстрировал несколько изменений в том, как Dynamic Island реагирует на взаимодействие с пользователем:

Исчез эффект «дыхания»: Раньше Dynamic Island слегка пульсировал, создавая ощущение жизни и текучести. Сейчас этого эффекта нет.

Раньше Dynamic Island слегка пульсировал, создавая ощущение жизни и текучести. Сейчас этого эффекта нет. Пружинистость и отскок преувеличены: Переходы стали более резкими, а анимация отскока выглядит неестественно.

Переходы стали более резкими, а анимация отскока выглядит неестественно. Анимация слияния «метабола» ухудшилась: Эффект, когда «капли» объединяются в единый элемент, либо отсутствует, либо выглядит не так хорошо, как раньше.

Эффект, когда «капли» объединяются в единый элемент, либо отсутствует, либо выглядит не так хорошо, как раньше. Странное наложение: Иногда, когда одно действие исчезает, другое остается видимым на заднем плане, создавая беспорядочный эффект.

Но и это еще не все! Xezrunner также отметил, что иногда наблюдаются визуальные подтормаживания вокруг Dynamic Island и соседних значков. Плюс, не всегда идеально скрывается вырез на экране.

Придирки или реальная проблема?

Конечно, сложно сказать, насколько эти изменения заметны в повседневном использовании. Возможно, анимация в iOS 16 была просто лучше скомпонована. При обычной скорости мало кто обратит внимание на эти различия. Это скорее углубленный анализ в замедленной съемке.

Тем не менее, многие пользователи уже несколько лет жалуются на проблемы с отображением и поведением устройств. И это, конечно, контрастирует с высокими стандартами качества, которыми славится Apple.

Возможно, Apple просто пытается одновременно разрабатывать слишком много проектов. Vision Pro и (уже снятый с производства) Apple Car могли отвлечь ресурсы компании и повлиять на качество других продуктов. Об этом, кстати, говорили еще несколько месяцев назад со ссылкой на источник в Apple.

Пока рано говорить о том, что Dynamic Island «умер». Но, похоже, Apple стоит обратить внимание на жалобы пользователей и улучшить анимацию в будущих обновлениях iOS. Ведь именно внимание к деталям делает продукты Apple такими особенными.