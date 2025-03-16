Game Booster+ новое приложение для геймеров от Samsung

Хорошие новости для владельцев телефонов Galaxy с операционной системой One UI 7. Samsung выпустил новое приложение под названием Game Booster+, которое обещает сделать игровой опыт еще более крутым и индивидуальным.

Итак, что же такое Game Booster+?

Это приложение, которое позволяет вам настроить параметры игры так, как вам удобно. Оно включает в себя такие полезные функции, как назначение клавиш управления, настройка параметров графического процессора и даже возможность добавить любое приложение в категорию «игры», чтобы Game Booster+ оптимизировал его для вас.

Давайте рассмотрим основные возможности подробнее:

Назначение клавиш: Представьте, что вы можете расположить кнопки управления в игре так, как вам удобно! Game Booster+ позволяет вам это сделать. Более того, вы можете создать отдельные профили настроек для четырех самых любимых игр. Круто, правда?

Представьте, что вы можете расположить кнопки управления в игре так, как вам удобно! Game Booster+ позволяет вам это сделать. Более того, вы можете создать отдельные профили настроек для четырех самых любимых игр. Круто, правда? Настройки графического процессора (GPU): Здесь начинается настоящая магия! Для каждой игры вы можете выбрать, что для вас важнее: максимальная частота кадров, улучшенная графика или оптимальная производительность. Если вы запускаете игры, использующие драйвер Vulcan, приложение предложит вам настройку, которая снизит нагрузку на графический процессор при повороте экрана. Также есть опции для улучшения детализации текстур и стабилизации частоты кадров.

Здесь начинается настоящая магия! Для каждой игры вы можете выбрать, что для вас важнее: максимальная частота кадров, улучшенная графика или оптимальная производительность. Если вы запускаете игры, использующие драйвер Vulcan, приложение предложит вам настройку, которая снизит нагрузку на графический процессор при повороте экрана. Также есть опции для улучшения детализации текстур и стабилизации частоты кадров. Категория «Игры»: Бывает, что система не распознает какое-то приложение как игру, но вы хотите, чтобы оно работало с максимальной производительностью. Game Booster+ позволяет вам добавить любое приложение в категорию «игры», и тогда приложение будет оптимизировано так же, как и настоящая игра.

Game Booster+ уже доступен для скачивания в магазине Samsung Galaxy Store в Корее. Обязательно попробуйте, если у вас есть возможность!

А что вы думаете об этом новом приложении? В какие игры вы больше всего любите играть на своем телефоне Galaxy? Делитесь своими мыслями в комментариях! Нам интересно ваше мнение!