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Realme работает над зарядкой для смартфонов в 300 Вт

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.06.2024
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Realme работает над зарядкой для смартфонов в 300 Вт

Realme работает над созданием сверхмощной технологии зарядки для смартфонов с мощностью 300 Вт, о чем заявил Фрэнсис Вонг, руководитель отдела маркетинга Realme Global. Компания активно проводит тесты новинки, стремясь укрепить свои позиции на рынке инновационных технологий быстрой зарядки.

Таким образом, компания намерена присоединиться к Redmi (бренд Xiaomi), которая уже продемонстрировала возможности своей 300-ваттной зарядки, способной зарядить аккумулятор смартфона за считанные минуты. В настоящее время в ассортименте Realme есть устройства с поддержкой 240-ваттной зарядки, такие как GT Neo 5, заряжающийся менее чем за 10 минут.

Новые разработки в области быстрой зарядки вызывают интерес у потребителей, однако остаются вопросы, связанные с безопасностью таких технологий, в частности, влияние на температуру устройства и срок службы батареи. Фрэнсис Вонг не раскрыл деталей о мерах безопасности, однако сообщество ожидает, что компания представит свои решения в ближайшем будущем.

Вполне возможно, что новинка от Realme с поддержкой 300-ваттной зарядки может быть представлена в модели GT Neo 6, учитывая, что предшественник, GT Neo 5, был анонсирован в феврале. Учитывая регулярный цикл выпуска новых моделей, следующее поколение ожидается через полгода.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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