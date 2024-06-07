Realme работает над зарядкой для смартфонов в 300 Вт

Realme работает над созданием сверхмощной технологии зарядки для смартфонов с мощностью 300 Вт, о чем заявил Фрэнсис Вонг, руководитель отдела маркетинга Realme Global. Компания активно проводит тесты новинки, стремясь укрепить свои позиции на рынке инновационных технологий быстрой зарядки.

Таким образом, компания намерена присоединиться к Redmi (бренд Xiaomi), которая уже продемонстрировала возможности своей 300-ваттной зарядки, способной зарядить аккумулятор смартфона за считанные минуты. В настоящее время в ассортименте Realme есть устройства с поддержкой 240-ваттной зарядки, такие как GT Neo 5, заряжающийся менее чем за 10 минут.

Новые разработки в области быстрой зарядки вызывают интерес у потребителей, однако остаются вопросы, связанные с безопасностью таких технологий, в частности, влияние на температуру устройства и срок службы батареи. Фрэнсис Вонг не раскрыл деталей о мерах безопасности, однако сообщество ожидает, что компания представит свои решения в ближайшем будущем.

Вполне возможно, что новинка от Realme с поддержкой 300-ваттной зарядки может быть представлена в модели GT Neo 6, учитывая, что предшественник, GT Neo 5, был анонсирован в феврале. Учитывая регулярный цикл выпуска новых моделей, следующее поколение ожидается через полгода.

Источник — androidheadlines.com