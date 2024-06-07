ASUS представила портативный монитор с двумя экранами

На выставке компьютерной техники в Тайбэе в 2024 году компания Asus представила новинку в линейке портативных мониторов — ZenScreen Duo OLED модель MQ149CD с уникальной двухэкранной конструкцией.

Новый портативный монитор Asus MQ149CD оборудован двумя OLED-экранами по 14 дюймов каждый, при этом общий вес устройства составляет всего 700 граммов. Оба дисплея имеют разрешение 1920 на 1200 пикселей, соотношение сторон 16:10 и поддерживают 100% цветовую гамму DCI-P3, что обеспечивает качественное отображение изображения.

Для подключения к источникам сигнала в MQ149CD предусмотрено два порта USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode и один HDMI-интерфейс. Это позволяет одновременно выводить изображение с двух разных устройств, что особенно удобно для работы с мультитаскингом на двух синхронизированных экранах.

Монитор оснащён шарнирной конструкцией, позволяющей поворачивать экраны на 360 градусов, а также складной подставкой для удобства использования. В раскрытом состоянии общий размер экрана может достигать 21 дюйма, что делает его превосходным выбором для профессиональных задач, например, в области программирования, где требуется больше рабочего пространства.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться режимом «палатка» для удобства демонстрации презентаций в узком кругу, что делает ZenScreen Duo OLED MQ149CD отличным решением для бизнес-встреч и презентаций на ходу.

Источник — ithome.com