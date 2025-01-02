Poco X7 Pro Iron Man Edition выйдет 9 января 2025 года. Вместе с глобальным релизом серии Poco X7. Эта специальная версия будет отличаться дизайном в стиле Железного человека и специальными темами. На задней панели будет золотой логотип Poco, логотип Железного человека и логотип Marvel Avengers. Кнопки смартфона сделали в красно-черной цветовой гамме. Технические характеристики останутся такими же, как у стандартной модели Poco X7 Pro.

По слухам, Poco X7 Pro будет оснащен мощным процессором Dimensity 8400 Ultra, с архитектурой, схожей с Dimensity 9400, набравшим более 1,7 миллионов баллов в AnTuTu. Он получит оперативную память LPDDR5x. Сверхбыструю память хранения UFS 4.0. Также будет работать на новой операционной системе Xiaomi HyperOS 2.0.

Для эффективного охлаждения будет использоваться продвинутая система IceLoop с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 5000 мм² и двухканальным отводом тепла, управляемым искусственным интеллектом. Это обеспечит стабильную работу даже при длительных игровых сессиях.

Ёмкость батареи составит 6550 мАч в индийской версии и 6000 мАч в глобальной. Ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Зарядку смартфона оптимизировали чипсетами Surge P2 и G1. Это способствует увеличению времени работы батареи, поддержания низкой температуры во время зарядки и энергоэффективности при высоких нагрузках.

Хотя полные характеристики Poco X7 Pro еще не объявлены, ожидается 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, основная камера с разрешением 50 Мп и поддержка быстрой зарядки 90 Вт. Существует предположение, что Poco X7 Pro может быть модификацией или переименованной версией Redmi Turbo 4, который планируется выпустить в Китае. Poco X7 Pro Iron Man Edition обещает быть интересным сочетанием мощных характеристик и стильного дизайна.

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