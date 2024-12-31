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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Half-Life 3, по слухам, проходит стадию тестирования

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
31.12.2024
3 Просмотра 0
Half-Life 3, по слухам, проходит стадию тестирования

Появились новые слухи о разработке Half-Life 3! Издание Thegamer, утверждает, что Valve проводит закрытое тестирование игры, предположительно под кодовым названием «HLX». Тестирование, по его словам, длится уже несколько месяцев и включает не только сотрудников Valve, но и их друзей и родственников. Это говорит о том, что игра находится на достаточно продвинутой стадии разработки. Если тестирование пройдёт успешно, официального анонса Half-Life 3 можно ожидать уже в 2025 году.

Инсайдеры также поделились некоторыми техническими подробностями. В игре используется движок Source 2 с интеграцией технологий NVIDIA CUDA и DLSS SDK, что обещает реалистичную трассировку лучей и улучшенную физику. Разработчики экспериментируют с новой системой гравитации, позволяющей передвигаться по сложным ландшафтам, а также улучшили систему огня и разрушений с реалистичным горением различных материалов. Работа также ведётся над улучшенной системой симуляции волос. В целом, техническое наполнение игры обещает быть впечатляющим.

Конечно, все эти сообщения пока остаются слухами, и до официального заявления от Valve к ним стоит относиться с осторожностью. Однако, после выпуска Half-Life: Alyx и заявления Valve о том, что они «больше не боятся Half-Life», надежда на выход долгожданного сиквела кажется более обоснованной. Возвращение Гордона Фримена и его культового лома в конце Half-Life: Alyx также намекает на возможное продолжение. В итоге, хотя официального подтверждения нет, ситуация выглядит более оптимистично, чем когда-либо прежде. Следует помнить о том, что в прошлом мы уже встречали слухи о Half-Life 3, которые в итоге не подтвердились, поэтому оптимизм должен быть умеренным.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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