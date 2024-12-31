Half-Life 3, по слухам, проходит стадию тестирования

Появились новые слухи о разработке Half-Life 3! Издание Thegamer, утверждает, что Valve проводит закрытое тестирование игры, предположительно под кодовым названием «HLX». Тестирование, по его словам, длится уже несколько месяцев и включает не только сотрудников Valve, но и их друзей и родственников. Это говорит о том, что игра находится на достаточно продвинутой стадии разработки. Если тестирование пройдёт успешно, официального анонса Half-Life 3 можно ожидать уже в 2025 году.

Инсайдеры также поделились некоторыми техническими подробностями. В игре используется движок Source 2 с интеграцией технологий NVIDIA CUDA и DLSS SDK, что обещает реалистичную трассировку лучей и улучшенную физику. Разработчики экспериментируют с новой системой гравитации, позволяющей передвигаться по сложным ландшафтам, а также улучшили систему огня и разрушений с реалистичным горением различных материалов. Работа также ведётся над улучшенной системой симуляции волос. В целом, техническое наполнение игры обещает быть впечатляющим.

Конечно, все эти сообщения пока остаются слухами, и до официального заявления от Valve к ним стоит относиться с осторожностью. Однако, после выпуска Half-Life: Alyx и заявления Valve о том, что они «больше не боятся Half-Life», надежда на выход долгожданного сиквела кажется более обоснованной. Возвращение Гордона Фримена и его культового лома в конце Half-Life: Alyx также намекает на возможное продолжение. В итоге, хотя официального подтверждения нет, ситуация выглядит более оптимистично, чем когда-либо прежде. Следует помнить о том, что в прошлом мы уже встречали слухи о Half-Life 3, которые в итоге не подтвердились, поэтому оптимизм должен быть умеренным.