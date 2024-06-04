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ПланшетыЭлектроника и техника

Планшет HONOR Pad 9 5G стал доступен для покупки в России

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.06.2024
94 Просмотра 0
HONOR Pad 9 5G стал доступен для покупки в России

В России стартовали продажи нового планшета HONOR Pad 9 с поддержкой 5G. По заявлению производителя, этот гаджет привлечёт внимание пользователей своим крупным дисплеем HONOR FullView с качеством изображения 2.5K, впечатляющей звуковой системой с восьмью динамиками, мощным аккумулятором, функцией быстрого интернета 5G и встроенным навигационным возможностями GPS.

С 8 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 128 или 256 ГБ, планшет обеспечивает отличную многозадачность и достаточно места для файлов, игр и приложений.

HONOR Pad 9 5G

HONOR Pad 9 5G в цвете «космический серый» уже доступен для покупки, цена устройства с 128 ГБ памяти составляет 36 990 рублей, а модель с 256 ГБ стоит 39 990 рублей. С 4 по 24 июня действует акция, предлагающая скидку в размере 4000 рублей и бесплатные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в качестве бонуса при покупке. Дополнительно, покупатели могут приобрести клавиатуру за 7990 рублей для комфортной работы с текстами и стилус за 4900 рублей для творческих задач.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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