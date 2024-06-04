Главная » Планшеты Планшет HONOR Pad 9 5G стал доступен для покупки в России ПланшетыЭлектроника и техника Планшет HONOR Pad 9 5G стал доступен для покупки в России Анатолий Пшеницын 94 Просмотра

В России стартовали продажи нового планшета HONOR Pad 9 с поддержкой 5G. По заявлению производителя, этот гаджет привлечёт внимание пользователей своим крупным дисплеем HONOR FullView с качеством изображения 2.5K, впечатляющей звуковой системой с восьмью динамиками, мощным аккумулятором, функцией быстрого интернета 5G и встроенным навигационным возможностями GPS.

С 8 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 128 или 256 ГБ, планшет обеспечивает отличную многозадачность и достаточно места для файлов, игр и приложений.

HONOR Pad 9 5G в цвете «космический серый» уже доступен для покупки, цена устройства с 128 ГБ памяти составляет 36 990 рублей, а модель с 256 ГБ стоит 39 990 рублей. С 4 по 24 июня действует акция, предлагающая скидку в размере 4000 рублей и бесплатные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro в качестве бонуса при покупке. Дополнительно, покупатели могут приобрести клавиатуру за 7990 рублей для комфортной работы с текстами и стилус за 4900 рублей для творческих задач.