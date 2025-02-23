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Интернет и ПО

Обновления watchOS 11.4 и iOS 18.4 вызывают ошибки на некоторых Apple Watch, iPhone и iPad

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.02.2025
4 Просмотра 0
Обновления watchOS 11.4 и iOS 18.4 вызывают ошибки на некоторых Apple Watch, iPhone и iPad

После недавнего выхода новых бета-версий iOS и watchOS, некоторые пользователи столкнулись с серьезными проблемами, вплоть до того, что их устройства перестали функционировать. Apple оперативно отреагировала, отозвав обновления для определенных моделей устройств.

Совсем недавно, буквально пару дней назад, Apple представила новые бета-версии своего программного обеспечения. Помимо visionOS 2.4 и macOS Sequoia 15.4, компания также выпустила watchOS 11.4 и iOS 18.4 для Apple Watch и iPhone. Кроме того это обновление принесло функции Apple Intelligence в Европейский Союз, а также добавило поддержку немецкого языка.

Однако, как выяснилось, у некоторых пользователей, установивших эти новые бета-версии, возникли проблемы. Под угрозу попали определенные модели Apple Watch и iPhone.

По словам эксперта Apple, Аарона Перриса, компания отозвала обновление watchOS 11.4 beta для всех умных часов серии 6. Это означает, что владельцы Apple Watch Series 6 (GPS, 40 мм), Apple Watch Series 6 (GPS, 44 мм), Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 мм) и Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 мм) больше не смогут установить это обновление.

Ранее пользователи Reddit сообщали о том, что их умные часы перестали работать после установки обновления, сталкиваясь с так называемыми «bootloops». На данный момент неизвестно, послужили ли эти сообщения причиной решения Apple об отзыве обновления.

Другие устройства

Проблемы также затронули некоторые устройства iPhone и iPad, получившие бета-версию iOS 18.4. Распространение программного обеспечения также приостановили для определенных моделей iPhone 12 и iPad. В список вошли: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPad 8 (сотовая версия), iPad Air 4 (Wi-Fi), iPad Air 4 (сотовая версия), iPad Air 11 дюймов (M2) (сотовая версия) и iPad Air 13 дюймов (M2) (сотовая версия).

Причина этих проблем с watchOS и iOS пока неясна, но, по-видимому, пользователи также сообщали о «bootloops». Предполагается, что Apple в настоящее время изучает эти инциденты, и новая бета-версия, вероятно, не будет доступна для владельцев затронутых iPhone и iPad в ближайшее время.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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