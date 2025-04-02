Инструкция к Nintendo Switch 2 будет платной

Похоже, чтобы в полной мере оценить новую Nintendo Switch 2, придется заплатить. Nintendo планирует выпустить специальную «игру» под названием Switch 2 Welcome Tour, предназначенную для ознакомления пользователей с возможностями новой консоли. Это своеобразный интерактивный гид по функциям и особенностям Switch 2.

Что такое Switch 2 Welcome Tour?

Согласно информации от Nintendo, Switch 2 Welcome Tour – это платная цифровая игра, которая поможет вам освоиться с Switch 2. Она будет включать в себя:

Технические демонстрации: Покажут, на что способна консоль.

Покажут, на что способна консоль. Мини-игры: Развлекут и позволят опробовать различные функции.

Развлекут и позволят опробовать различные функции. Тесты: Помогут вам понять, как работает Switch 2.

Почему это вызывает недовольство?

Многие потенциальные покупатели оказались не в восторге от того, что за ознакомление с консолью придется платить. Обычно производители предлагают бесплатные демонстрации возможностей новых устройств. Вспомните:

Astro’s Playroom на PS5: Бесплатная игра, которая наглядно показала возможности PlayStation 5. Она была настолько хороша, что впоследствии получила продолжение в виде полноценной платной игры.

Бесплатная игра, которая наглядно показала возможности PlayStation 5. Она была настолько хороша, что впоследствии получила продолжение в виде полноценной платной игры. Valve и Steam Deck/Index: Valve создала бесплатные цифровые презентации для Steam Deck и гарнитуры Index, чтобы познакомить пользователей с новыми функциями.

Valve создала бесплатные цифровые презентации для Steam Deck и гарнитуры Index, чтобы познакомить пользователей с новыми функциями. Wii Sports на Nintendo Wii: Сама Nintendo в прошлом бесплатно прилагала Wii Sports к консоли Wii, чтобы продемонстрировать ее возможности.

Почему это кажется странным?

Switch 2 Welcome Tour больше похож на интерактивное руководство пользователя, чем на полноценную игру, даже несмотря на наличие мини-игр. Взимать плату за игру, которая по сути демонстрирует возможности консоли, кажется не совсем честным.

Возможно, после того, как мы попробуем Switch 2 Welcome Tour, наше мнение изменится. Если это действительно впечатляющий и полезный опыт, возможно, плата будет оправдана. Но пока это выглядит как попытка обобрать своих пользователей по максимуму.

Ожидания от Switch 2

Учитывая ожидаемую стартовую цену в 449 долларов (или 499 долларов в комплекте с Mario Kart World Bundle), Switch 2 не будет дешевым удовольствием. И платный Switch 2 Welcome Tour только добавляет к общей стоимости владения новой консолью.

Что мы знаем о Switch 2 на данный момент:

Ожидается улучшенная производительность: Switch 2, предположительно, будет мощнее оригинальной Switch, что позволит запускать более требовательные игры.

Switch 2, предположительно, будет мощнее оригинальной Switch, что позволит запускать более требовательные игры. Возможна поддержка DLSS: Технология масштабирования DLSS от NVIDIA может улучшить графику и производительность.

Технология масштабирования DLSS от NVIDIA может улучшить графику и производительность. Неизвестна точная дата выхода: Nintendo пока не объявила официальную дату выхода Switch 2.

Новость о платном Switch 2 Welcome Tour вызвала неоднозначную реакцию. Пока неясно, насколько полезной и интересной будет эта «игра», но она определенно заставляет задуматься о стоимости владения новой консолью Nintendo.