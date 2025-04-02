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Инструкция к Nintendo Switch 2 будет платной

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.04.2025
7 Просмотров 0
Инструкция к Nintendo Switch 2 будет платной

Похоже, чтобы в полной мере оценить новую Nintendo Switch 2, придется заплатить. Nintendo планирует выпустить специальную «игру» под названием Switch 2 Welcome Tour, предназначенную для ознакомления пользователей с возможностями новой консоли. Это своеобразный интерактивный гид по функциям и особенностям Switch 2.

Что такое Switch 2 Welcome Tour?

Согласно информации от Nintendo, Switch 2 Welcome Tour – это платная цифровая игра, которая поможет вам освоиться с Switch 2. Она будет включать в себя:

  • Технические демонстрации: Покажут, на что способна консоль.
  • Мини-игры: Развлекут и позволят опробовать различные функции.
  • Тесты: Помогут вам понять, как работает Switch 2.

Почему это вызывает недовольство?

Многие потенциальные покупатели оказались не в восторге от того, что за ознакомление с консолью придется платить. Обычно производители предлагают бесплатные демонстрации возможностей новых устройств. Вспомните:

  • Astro’s Playroom на PS5: Бесплатная игра, которая наглядно показала возможности PlayStation 5. Она была настолько хороша, что впоследствии получила продолжение в виде полноценной платной игры.
  • Valve и Steam Deck/Index: Valve создала бесплатные цифровые презентации для Steam Deck и гарнитуры Index, чтобы познакомить пользователей с новыми функциями.
  • Wii Sports на Nintendo Wii: Сама Nintendo в прошлом бесплатно прилагала Wii Sports к консоли Wii, чтобы продемонстрировать ее возможности.

Почему это кажется странным?

Switch 2 Welcome Tour больше похож на интерактивное руководство пользователя, чем на полноценную игру, даже несмотря на наличие мини-игр. Взимать плату за игру, которая по сути демонстрирует возможности консоли, кажется не совсем честным.

Возможно, после того, как мы попробуем Switch 2 Welcome Tour, наше мнение изменится. Если это действительно впечатляющий и полезный опыт, возможно, плата будет оправдана. Но пока это выглядит как попытка обобрать своих пользователей по максимуму.

Ожидания от Switch 2

Учитывая ожидаемую стартовую цену в 449 долларов (или 499 долларов в комплекте с Mario Kart World Bundle), Switch 2 не будет дешевым удовольствием. И платный Switch 2 Welcome Tour только добавляет к общей стоимости владения новой консолью.

Что мы знаем о Switch 2 на данный момент:

  • Ожидается улучшенная производительность: Switch 2, предположительно, будет мощнее оригинальной Switch, что позволит запускать более требовательные игры.
  • Возможна поддержка DLSS: Технология масштабирования DLSS от NVIDIA может улучшить графику и производительность.
  • Неизвестна точная дата выхода: Nintendo пока не объявила официальную дату выхода Switch 2.

Новость о платном Switch 2 Welcome Tour вызвала неоднозначную реакцию. Пока неясно, насколько полезной и интересной будет эта «игра», но она определенно заставляет задуматься о стоимости владения новой консолью Nintendo.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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