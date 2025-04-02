Глава Tesla, Илон Маск, вновь заявил о возможности использования «режима лодки» в Cybertruck, подтверждая свои предыдущие заявления в социальных сетях. Еще в 2022 году Маск высказал идею о том, что Cybertruck сможет плавать, как лодка.

Несмотря на то, что когда Cybertruck еще не выпустили, ходили слухи о возможном оснащении электропикапа функцией «режима лодки». Илон Маск отмечал, что для реализации этой возможности потребуется установка электрического гребного винта на сцепное устройство, а также разработка специальных колесных ступиц, обеспечивающих эффективную тягу. Однако, несмотря на всю привлекательность этой идеи, функция «режима лодки» не была реализована в серийной версии Cybertruck, представленной в конце ноября.

Вместо этого, Cybertruck оснащен «режимом преодоления брода», позволяющим автомобилю уверенно преодолевать водные преграды, такие как лужи, реки и ручьи. Максимальная глубина преодолеваемого брода в этом режиме составляет около 0,8 метра, однако некоторые владельцы Cybertruck отмечали, что автомобиль способен преодолевать и более глубокие участки. В сети появилось видео, демонстрирующее, как Cybertruck легко передвигается по озеру Грейпвайн в Техасе. В ответ на это видео Маск отметил, что «с небольшими доработками он сможет пересекать открытую воду».

Заявления Илона Маска указывают на то, что Tesla продолжает работу над «режимом лодки» для Cybertruck. Кроме того, ранее он упоминал о необходимости обеспечения возможности Cybertruck пересекать пролив от Starbase до острова Саут-Падре, расстояние между которыми составляет около 360 метров. Таким образом, вполне вероятно, что в будущем мы увидим Cybertruck, способный плавать по воде. Илон Маск даже пообещал, что электрокар сможет преодолевать не менее 100 метров по воде, как лодка.