Обнаружение потери пульса на Pixel Watch 3: новая функция безопасности от Google

Одним из самых интересных анонсов на вчерашнем мероприятии Google Made By Google стало внедрение функции обнаружения потери пульса на Pixel Watch 3. Google продолжает усиливать функции безопасности в своей линейке умных часов, начиная с прошлогоднего Pixel Watch 2, который уже имели такие возможности, как обнаружение падения и оповещения SOS. Эти функции оказались чрезвычайно полезными в потенциально опасных ситуациях, но обнаружение потери пульса поднимает планку ещё выше.

Уникальная функция Pixel Watch 3

Это первая в своём роде функция, которую мы ещё не видели ни в одних других умных часах. Pixel Watch 3 по-прежнему обладает множеством новых и знакомых функций, но обнаружение потери пульса действительно выделяется своей уникальностью. Это нововведение может дать пользователям больше спокойствия, так как факт потери пульса может быть опасным для жизни. Такие ситуации часто случаются, когда человек находится один, и могут быть вызваны различными факторами, такими как остановка сердца, отравление, дыхательная или сердечно-сосудистая недостаточность, передозировка.

Как работает обнаружение потери пульса

Если часы обнаруживают потерю пульса, они могут автоматически позвонить в экстренные службы. Это первый шаг к оказанию необходимой помощи. Помимо звонка, функция может отправлять автоматическое сообщение с дополнительной информацией, например, вашим местоположением, чтобы спасатели знали, где вы находитесь.

Ограниченная доступность на старте

Несмотря на полезность этой функции для здоровья и безопасности, она не будет доступна повсеместно с момента запуска. Google заявляет, что функция обнаружения потери пульса будет доступна на Pixel Watch 3 в некоторых странах ЕС и в Великобритании. Причина этого кроется в необходимости прохождения нескольких нормативных процессов и одобрений для внедрения функций, связанных со здоровьем.

Будущее расширение поддержки

Google подтверждает, что работает с регулирующими органами для расширения поддержки функции в других странах. Со временем мы можем ожидать, что эта функция станет доступной и в других регионах.

Источник — blog.google