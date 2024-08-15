DJI Neo: большая утечка характеристик самого маленького дрона

Новая информация о дроне DJI Neo была раскрыта благодаря множеству публикаций на сайте x.com. Авторитетные инсайдеры, такие как Quadro_News, MysteryLupin и Jasper Ellens, поделились не только техническими деталями, но и изображениями самого устройства и его аксессуаров. DJI Neo удивляет своими компактными размерами: 130 x 157 x 48,5 мм и весом в 135 грамм, что делает его легче, чем iPhone 15, вес которого составляет 171 грамм. Это позволяет предположить, что дрон может оказаться более лёгким, чем смартфон, однако его небольшие размеры не позволяют ему иметь впечатляющие характеристики.

По данным утечки, DJI оценивает максимальное время полёта новой модели в 18 минут, или 17 минут при использовании защитных кожухов для пропеллеров. Тем не менее, дополнительные аккумуляторы ёмкостью 1435 мАч могут помочь компенсировать ограниченное время полёта. Каждый аккумулятор способен обеспечить до 20 взлётов и посадок с ладони, а с помощью двухстороннего зарядного устройства можно одновременно заряжать несколько батарей.

Стоит учитывать, что заявленное время полета является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, стиля использования и версии прошивки устройства.

Камера дрона должна иметь следующие характеристики: сенсор на 1/2 дюйма с разрешением 12 мегапикселей и широким углом обзора в 117,6 градусов. Пользователи смогут записывать видео в качестве 4K при 30 кадрах в секунду или в Full HD при 60 кадрах в секунду. Вместимость встроенного хранилища составляет 22 ГБ, и, к сожалению, нет возможности его расширения.

В числе прочих функций дрона — семь различных режимов полёта, уже доступных в существующих моделях. Например, режим Cinema обеспечивает стабилизацию при съёмке, а Sports Mode делает управление более точным. Также упоминаются три функции QuickShot, включая Rocket, позволяющую дрону быстро подниматься с камерой, направленной вниз.

Дополнительные характеристики включают максимальную дальность полета до семи километров, встроенный GPS и поддержку режима FPV, который требует использования специальных аксессуаров, таких как очки DJI Goggles 3 и пульт DJI RC-N3.

На данный момент цена на DJI Neo не объявлена, но известно, что дополнительная защита для пропеллеров будет стоить 15 долларов за штуку, а стоимость двухстороннего зарядного устройства составит около 59 долларов. Эти аксессуары, хотя и не являются обязательными, могут значительно улучшить общий опыт использования дрона и предоставить дополнительные возможности для его эксплуатации.

Несмотря на отсутствие официальной информации о цене самого дрона, можно предположить, что DJI установит ценник, соответствующий передовым характеристикам и особенностям DJI Neo. Потенциальные покупатели должны быть готовы к тому, что стоимость новинки будет сопоставима с другими продуктами высокого класса, представленными на рынке дронов.

Помимо технических характеристик, важным фактором является и программное обеспечение дрона, которое обещает быть интуитивно понятным и многофункциональным. Пользовательский интерфейс и возможности настройки будут способствовать более тонкой настройке параметров съёмки и управления полётом, что, безусловно, повысит качество получаемых изображений и видео.