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Apple планирует выпустить умные очки в 2026 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.10.2024
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Apple планирует выпустить умные очки в 2026 году

Apple долго тестировала технологию microLED для следующего поколения Apple Watch Ultra, но из-за высокой стоимости дисплеев компания отказалась от её коммерческого запуска. Несмотря на эту неудачу, по слухам, корпорация из Купертино не оставила идеи внедрения microLED и готовится к выпуску собственных умных очков. Также упоминается предполагаемый год начала массового производства.

Apple планирует выпустить умные очки с технологией microLED, несмотря на прежние сложности.

Разработка умных очков, вероятно, сопровождалась множеством трудностей, но, как сообщается, компания собирается представить свои очки дополненной реальности в 2027 году. Однако на пути могут возникнуть различные препятствия, замедляющие прогресс. По сведениям от инсайдера Jukanlosreve, Apple намерена использовать microLED в этом носимом устройстве, а массовое производство планируется начать в 2026 году.

Информатор не уточнил, начнётся ли в указанном году массовое производство именно смарт-очков или только дисплеев, но надеемся получить подтверждение в следующем посте на X. Даже если Apple удастся преодолеть дорогостоящий процесс массового производства microLED-панелей, очки дополненной реальности — совершенно новый вызов. Во-первых, устройство должно быть максимально лёгким, лишь немного тяжелее обычных очков для чтения.

Во-вторых, чипсет, на котором будут работать умные очки от Apple, должен обеспечивать производительность на уровне iPhone, потребляя при этом всего 10% энергии, что в настоящее время недостижимо. Также ходят слухи о планах внедрения microLED в будущую модель Apple Watch Ultra, выпуск которой намечен на 2026 год. Jukanlosreve не уточнил источники своей информации о планах компании, но они выглядят весьма амбициозными.

Несмотря на препятствия, Apple продолжает стремиться к инновациям в области носимых устройств с использованием microLED.

С другой стороны, Apple — одна из тех многомиллиардных компаний, которые ставят перед собой высокие цели, и иногда такой подход приводит к появлению знаковых продуктов, а иногда компания вынуждена отказываться от разработки. Информация о статусе смарт-очков и Apple Watch Ultra пока не разглашается, поэтому остаётся ждать будущих обновлений.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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