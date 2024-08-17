Pixel 9 Pro Fold имеет странные ограничения в записи видео

Google недавно представила новые модели смартфонов: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, которые получили большое количество улучшений и инновационных функций. В линейку также вошёл складной смартфон компании, получивший название Pixel 9 Pro Fold. Несмотря на то, что он является самым дорогим вариантом, стоимостью в 1800 долларов, Pixel 9 Pro Fold не поддерживает некоторые функции, доступные в других моделях серии.

Например, функция улучшения видео Video Boost, основанная на искусственном интеллекте, которую Google разрабатывала длительное время и впервые представила на Pixel 8 Pro, доступна в Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. Однако 9 Pro Fold не имеет этот функционал. Video Boost автоматически улучшает качество видеозаписей по таким параметрам, как резкость, цвет и шум, делая их более яркими и чёткими, особенно в условиях слабого освещения.

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL теперь также поддерживают HDR для повышения динамического диапазона и детализации изображения, а также обеспечивают обработку видео в два раза быстрее по сравнению с Pixel 8 Pro. Кроме того, функция Super Res Zoom Video значительно усиливает качество видео при использовании 5-кратного перископического зума.

Представитель Google подтвердил, что Pixel 9 Pro Fold не поддерживает Super Res Zoom Video, несмотря на наличие специального зум-объектива. Кроме того, складной смартфон также не обладает возможностью масштабирования видео с 4K до 8K с использованием ИИ без видимой потери качества, функцией, которая присутствует в других моделях серии.

В отчёте не уточняются причины, по которым Pixel 9 Pro Fold не поддерживает обновления Video Boost. Также нет информации о том, будут ли данные функции доступны на устройстве в будущем. Поэтому, если вы ищете смартфон Pixel с передовыми видеовозможностями, возможно, стоит отложить покупку нового складного устройства от Google.

Источник — androidheadlines.com