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Nintendo Switch 2 появится в первой половине 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.08.2024
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Nintendo Switch 2 появится в первой половине 2025 года

Аналитик компании Toyo Securities Хидеки Ясуда поделился прогнозом о том, что Nintendo планирует релиз новой портативной консоли Switch 2 в период с апреля по июнь 2025 года. Ожидаемая стоимость устройства составит 499 долларов США.

На инвестиционном брифинге Ясуда высказал мнение, что в текущем финансовом году, завершающемся в марте 2025 года, новинки от Nintendo не стоит ожидать. Однако, опираясь на данные из цепочек поставок и других источников, он предполагает, что Switch 2 появится на рынке в первой половине 2025 года.

С момента запуска в марте 2017 года, Switch успешно продержался на рынке восемь лет, обновив рекорд Nintendo и опередив даже знаменитую Famicom. По последним данным финансового отчёта Nintendo, опубликованного в этом месяце, продажи Switch на 30 июня 2024 года достигли отметки в 143,42 миллиона единиц. В текущем финансовом году компания намерена реализовать ещё 13,5 миллиона консолей, из которых 2,1 миллиона уже были проданы в первом квартале.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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