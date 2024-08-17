Nintendo Switch 2 появится в первой половине 2025 года

Аналитик компании Toyo Securities Хидеки Ясуда поделился прогнозом о том, что Nintendo планирует релиз новой портативной консоли Switch 2 в период с апреля по июнь 2025 года. Ожидаемая стоимость устройства составит 499 долларов США.

На инвестиционном брифинге Ясуда высказал мнение, что в текущем финансовом году, завершающемся в марте 2025 года, новинки от Nintendo не стоит ожидать. Однако, опираясь на данные из цепочек поставок и других источников, он предполагает, что Switch 2 появится на рынке в первой половине 2025 года.

С момента запуска в марте 2017 года, Switch успешно продержался на рынке восемь лет, обновив рекорд Nintendo и опередив даже знаменитую Famicom. По последним данным финансового отчёта Nintendo, опубликованного в этом месяце, продажи Switch на 30 июня 2024 года достигли отметки в 143,42 миллиона единиц. В текущем финансовом году компания намерена реализовать ещё 13,5 миллиона консолей, из которых 2,1 миллиона уже были проданы в первом квартале.