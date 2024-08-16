Когда ждать новые MacBook Pro, Mac mini и iMac

На дворе уже почти сентябрь, и Apple готовится к представить несколько новых продуктов. В сентябре выйдут новые модели iPhone 16 и Apple Watch, а также ожидается как минимум три обновления Mac с чипами M4. Давайте рассмотрим, что нас ждёт.

MacBook Pro

Apple планирует обновить 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, добавив в них чипы M4. Последняя модернизация линейки MacBook Pro была в октябре 2023 года, поэтому проведение ежегодного обновления вполне ожидаемо.

В прошлом году Apple отказалась от 13-дюймового MacBook Pro в пользу 14-дюймовой модели начального уровня, которая получит стандартный чип M4, ранее использовавшийся в iPad Pro. Модели среднего и высшего уровня с диагональю 14 дюймов, а также 16-дюймовые модели, получат чипы M4 Pro и M4 Max. Чипы M4 построены на 3-нанометровом процессе и обладают улучшенной производительностью, эффективностью и возможностями ИИ благодаря новому Neural Engine.

В этом году не ожидается изменений в дизайне MacBook Pro, так как Apple сосредоточена на внутренних улучшениях. Чип M4 станет ключевым обновлением, и Apple планирует перевести всю линейку Mac на серию чипов M4 в 2024 и 2025 годах.

Mac mini

В отличие от MacBook Pro, Apple планирует обновить дизайн Mac mini. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, новый Mac mini станет самым маленьким компьютером Apple, даже меньше, чем предыдущие поколения. Ожидается, что он будет примерно такого же размера, как Apple TV, но толще.

Новый Mac mini будет сделан из алюминия и оснащён не менее чем тремя портами USB-C, а также портом HDMI и кабелем питания. Apple планирует использовать чипы M4 и M4 Pro для новых моделей Mac mini, что обеспечит значительные улучшения в производительности.

iMac

24-дюймовый iMac также получит обновление в этом году, перейдя с чипа M3 на чип M4. Изменений в дизайне iMac не ожидается, поэтому мы увидим тот же 24-дюймовый дисплей с несколькими цветовыми вариантами.

Apple все еще рассматривает возможность создания iMac с более крупным дисплеем (30 дюймов), но его выход не ожидается в 2024 году, и неясно, появится ли он в 2025 году.

Возможные сроки выхода

Apple обычно не представляет Mac на своих сентябрьских мероприятиях, которые фокусируются на iPhone и Apple Watch. Ожидается, что Apple проведёт ближайшее мероприятие для анонса новых моделей iPhone 16, а Mac, скорее всего, будут представлены позже в этом году.

Если Apple выпускает Mac осенью, это часто происходит в октябре или ноябре. Например, в прошлом году Apple представила новые MacBook Pro и iMac в октябре. Вторые осенние мероприятия не такие регулярные, как iPhone-презентации, поэтому точную дату определить сложно. Вот даты предыдущих осенних мероприятий Apple:

30 октября 2023 г. — мероприятие Scary Fast с MacBook Pro и iMac.

18 октября 2021 г. — мероприятие Unleashed с новыми моделями MacBook Pro и AirPods 3.

10 ноября 2020 г. — мероприятие One More Thing с M1 MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.

30 октября 2018 г. — обновление MacBook Air, Mac mini и iPad Pro.

27 октября 2016 г. — презентация нового MacBook Pro и приложения Apple TV.

Apple может также выпустить новые Mac через пресс-релиз, хотя небольшое мероприятие, подобное прошлогоднему для моделей M3 MacBook Pro и iMac, тоже может повториться в 2024 году.

Mac в 2025 году

Ожидается, что MacBook Pro, iMac и Mac mini получат чип M4 до конца 2024 года, а обновления MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro с чипами M4 появятся не раньше 2025 года.

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