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iPhone 16 Pro выйдет в новом бронзовом цвете

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.08.2024
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iPhone 16 Pro выйдет в новом бронзовом цвете

В свете усиливающихся слухов о предстоящем релизе iPhone 16, появилась свежая информация, касающаяся цветовой палитры Pro-модели. Сонни Диксон, авторитетный источник в сфере технологических утечек, поделился изображением четырёх iPhone 16 Pro в различных цветах. Особенное внимание привлекает бронзовый оттенок, который, по предположениям, призван заменить текущий синий титановый цвет iPhone 15 Pro. Это дополняет ранее упомянутую утечку от инсайдера Digital Chat Station на Weibo, который уже заговорил о бронзовом 16 Pro Max ещё в августе.

Представленные цвета включают в себя классические белый, черный и серый, которые могут получить как новую серебристую окраску, так и текущий вариант «Natural Titanium». Недавний пост Диксона также показал iPhone 16 Pro в белом, черном и сером/серебристом цветах, но без упоминания бронзового.

Слухи также предсказывают технические характеристики iPhone 16 Pro. Ожидается, что Pro-модели получат дисплеи большего размера: 6,3 дюйма для iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма для 16 Pro Max. В области камер предполагается следующее обновление: сверхширокоугольный объектив может получить 48-мегапиксельный сенсор взамен 12-мегапиксельного, а также впервые появится перископический телеобъектив Tetraprism с 5-кратным оптическим зумом. Внутренняя «начинка» предположительно включит процессор A18 Pro, разработанный на основе 3-нанометрового техпроцесса второго поколения от TSMC (N3E).

Диксон также раскрыл дизайн базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Эти версии будут представлены в более ярких цветах, включая синий, жёлтый, розовый, зелёный и черный. Предполагается, что у них будет обновлённый модуль задней камеры с вертикальным расположением линз, что улучшит возможности создания 3D-изображений и видео для гарнитуры Vision Pro.

Появились макеты iPhone 16 новый дизайн камеры и варианты цветов

Обе стандартные модели, как ожидается, будут оснащены 3-нанометровым процессором A18, новой кнопкой «Действие», аналогичной той, что уже присутствует на последних устройствах Apple, и кнопкой «Захват», упрощающей управление камерой.

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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