Первый складной Infinix Zero Flip выходит 17 октября

Infinix, бренд, известный своими доступными смартфонами, недавно представил свой первый складной телефон — Infinix Zero Flip — на мировом рынке. На прошлой неделе компания подтвердила, что смартфон-раскладушка будет доступен для покупки с 17 октября 2024 года.

Основные характеристики Infinix Zero Flip:

Устройство оснащено 6,9-дюймовым складным LTPO AMOLED FHD+ дисплеем с разрешением 1080 x 2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Для комфортного просмотра предусмотрено 2160 Гц PWM-затемнение.

Внешний экран представляет собой 3,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1056 x 1066, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus 2. Его пиковая яркость достигает 1100 нит.

Фото возможности:

Фронтальная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком Samsung JN1 с автофокусом. На задней панели расположена двойная камера: 50-мегапиксельный основной датчик Samsung GN5 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик.

Infinix Zero Flip обладает мощным оборудованием и впечатляющими камерами для создания качественного контента.

Обе камеры поддерживают запись видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду, что идеально подходит для видеоблогеров и создателей контента с режимами DV и GoPro.

Производительность и батарея:

Смартфон работает на чипсете Dimensity 8020 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и дополнительными 8 ГБ виртуальной ОЗУ. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4720 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт и обратную проводную зарядку на 10 Вт.

Программное обеспечение и дополнительные функции:

Устройство работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14.5. Компания обещает два обновления ОС Android и три года обновлений безопасности. Среди функций безопасности — боковой сканер отпечатков пальцев. Для улучшения звука предусмотрены двойные динамики JBL. Дополнительные особенности включают линейный вибромотор оси X для улучшенной тактильной обратной связи, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и USB-C.

Источник — gizmochina.com