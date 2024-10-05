Представлены Casio G-SHOCK GMC-B2100: классические, цельнометаллические часы

Casio расширила свою культовую линейку G-SHOCK, представив модель GMC-B2100 — элегантный, полностью металлический аналоговый хронограф. Новинка в серии Style 2100 сохраняет классический восьмиугольный безель, придавая часам свежий и утончённый внешний вид.
Часы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает им надёжность, при этом они остаются удивительно тонкими. Циферблат оснащён несколькими стрелками и дополнительными циферблатами, что добавляет функциональности. Восьмиугольный дизайн присутствует как на безеле, так и на завинчивающейся заводной головке, придавая модели уникальный и запоминающийся облик.
Однако GMC-B2100 впечатляют не только внешним видом, но и полезными функциями. Технология Tough Solar позволяет часам заряжаться от солнечного света или искусственного освещения, устраняя необходимость замены батареек. Функция Mobile Link обеспечивает легкую синхронизацию и настройку часов при подключении к смартфону.
Основные характеристики GMC-B2100:
- Цельнометаллическая конструкция для повышенной прочности
- Аналоговый хронограф с несколькими стрелками и дополнительными циферблатами
- Фирменный восьмиугольный безель и завинчивающаяся заводная головка
- Технология Tough Solar для бесперебойного электропитания
- Mobile Link для простой синхронизации времени и настройки
- Ударопрочная конструкция для работы в экстремальных условиях
- Водонепроницаемость до 200 метров
- Светодиодная подсветка для отличной видимости в условиях слабого освещения
Детали о ценах и доступности новой модели пока не разглашаются.
Источник — prnewswire.com