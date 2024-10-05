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Представлены Casio G-SHOCK GMC-B2100: классические, цельнометаллические часы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.10.2024
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Представлены Casio G-SHOCK GMC-B2100 классические, цельнометаллические часы

Casio расширила свою культовую линейку G-SHOCK, представив модель GMC-B2100 — элегантный, полностью металлический аналоговый хронограф. Новинка в серии Style 2100 сохраняет классический восьмиугольный безель, придавая часам свежий и утончённый внешний вид.

GMC-B2100 сочетает в себе прочность высококачественной нержавеющей стали и удивительную тонкость дизайна, объединяя стиль и практичность.

Часы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает им надёжность, при этом они остаются удивительно тонкими. Циферблат оснащён несколькими стрелками и дополнительными циферблатами, что добавляет функциональности. Восьмиугольный дизайн присутствует как на безеле, так и на завинчивающейся заводной головке, придавая модели уникальный и запоминающийся облик.

GMC-B2100D и GMC-B2100AD

Однако GMC-B2100 впечатляют не только внешним видом, но и полезными функциями. Технология Tough Solar позволяет часам заряжаться от солнечного света или искусственного освещения, устраняя необходимость замены батареек. Функция Mobile Link обеспечивает легкую синхронизацию и настройку часов при подключении к смартфону.

Ключевые особенности GMC-B2100 делают эту модель идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, функциональность и стиль в одном устройстве.

Основные характеристики GMC-B2100:

  • Цельнометаллическая конструкция для повышенной прочности
  • Аналоговый хронограф с несколькими стрелками и дополнительными циферблатами
  • Фирменный восьмиугольный безель и завинчивающаяся заводная головка
  • Технология Tough Solar для бесперебойного электропитания
  • Mobile Link для простой синхронизации времени и настройки
  • Ударопрочная конструкция для работы в экстремальных условиях
  • Водонепроницаемость до 200 метров
  • Светодиодная подсветка для отличной видимости в условиях слабого освещения

Детали о ценах и доступности новой модели пока не разглашаются.

Источник — prnewswire.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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