Чипы Apple A18 и A18 Pro отличаются сильнее, чем ожидалось

С выходом серии смартфонов iPhone 16 компания Apple представила новые чипы A18 Bionic и A18 Pro. Ранее предполагалось, что преимущество версии «Pro» ограничится лишь повышенными тактовыми частотами CPU и GPU. Однако фотографии кристаллов SoC Apple A18 и A18 Pro показали, что их архитектуры отличаются существенно больше, чем ожидалось.

Возвращение к 3-нм технологии и новые планы в области искусственного интеллекта

Apple была первой, кто внедрил 3-нм чипы с A17 Bionic в iPhone 15 Pro и Pro Max. При этом стандартные модели iPhone 15 и 15 Plus получили чип предыдущего поколения A15, что, вероятно, стало причиной отсутствия поддержки Apple Intelligence на этих устройствах. Изначально Apple не планировала активно развивать мобильный искусственный интеллект, но ситуация изменилась.

Обновленные SoC A18 в iPhone 16

В серии iPhone 16 Apple внедрила обновленные SoC A18 во всех моделях, представив как стандартную, так и Pro-версию. Обе версии изготовлены по 3-нм техпроцессу TSMC (N3E) и содержат 6 ядер: 2 высокопроизводительных для сложных задач и 4 энергоэффективных для повседневных операций.

Обе SoC также используют технологию InFO-PoP (Integrated Fan-Out Package-on-Package). По данным TSMC, InFO-PoP — это метод упаковки, который включает в себя высокоплотный RDL (Re-Distribution Layer) и TIV (Through InFO Via) для улучшения производительности и межсоединений. Эта технология позволяет располагать DRAM непосредственно над кристаллом SoC, что уменьшает размер чипа, повышает производительность и улучшает тепловое управление.

Apple внедрила новые чипы A18 и A18 Pro в iPhone 16 с существенными архитектурными отличиями, превышающими ожидания.

Кроме того, технология InFO-PoP облегчает замену пакета DRAM, что может улучшить ремонтопригодность и снизить стоимость ремонта. На бумаге оба чипа имеют одинаковые GPU и Neural Engine.

Ключевые различия между A18 и A18 Pro

Однако фотографии кристаллов SoC A18 и A18 Pro показывают ключевые отличия между ними. Изображения демонстрируют, что чип A18 Pro содержит большее количество транзисторов. Более высокая плотность транзисторов в SoC означает увеличенную вычислительную мощность. Каждое новое поколение технологий производства чипов стремится не только уменьшить размеры, но и увеличить число транзисторов в меньшем объёме, что также приводит к снижению энергопотребления.

Помимо этого, уже ожидались различия в тактовых частотах CPU и GPU. A18 Pro также содержит дополнительное ядро в GPU (6 ядер против 5 в стандартной версии), что особенно важно для задач, связанных с 3D-рендерингом и VR/AR. Кроме того, улучшенный Neural Engine в A18 Pro обеспечивает более эффективную работу с искусственным интеллектом на устройстве, делая iPhone 16 Pro и Pro Max более производительными в этих задачах.

Различия между A18 и A18 Pro значительнее, чем предполагалось, благодаря большему количеству транзисторов и улучшенному GPU в версии Pro.

Таким образом, разница в производительности между Apple A18 и A18 Pro оказалась более существенной, чем ожидалось. Тем не менее, стандартный A18 уже обладает высокой мощностью, и для большинства пользователей его возможностей будет более чем достаточно, чтобы наслаждаться всеми преимуществами нового iPhone 16.

Источник — androidheadlines.com