Первый 5G модем от Apple получит iPhone SE 4

Apple готовится внедрить свой первый собственный модем 5G в предстоящем iPhone SE 4. Этот чип будет поддерживать не только 5G, но и WLAN, Bluetooth и GPS. Слухи об этом ходили уже давно, но теперь они наконец обрели конкретную форму.

Apple внедряет собственный 5G-модем в iPhone SE 4, делая шаг к независимости от внешних поставщиков.

Компания уже много лет работает над созданием собственного модема 5G, стремясь уменьшить зависимость от сторонних производителей. Сейчас все больше признаков указывает на то, что технологический гигант находится на пороге прорыва. По данным утечек, предстоящий SE 4 может стать первым устройством Apple, оснащённым собственным 5G-чипом компании.

Apple планирует оснастить новый SE 4 не только собственным модемом 5G, но и новейшим чипом A18. Этот процессор, недавно представленный в серии iPhone 16, обеспечит SE 4 значительно большую производительность по сравнению с предыдущей моделью.

Что это означает для будущего мобильных технологий Apple и как это может повлиять на будущие версии iPhone?

iPhone SE 4: испытательный полигон для нового модема Apple

Новый модем предложит больше, чем просто подключение 5G. Это универсальное решение, объединяющее Wi-Fi, Bluetooth и GPS в одном чипе. Такая интеграция позволит эффективнее использовать пространство внутри устройства, возможно, освобождая место для более емкой батареи или дополнительных компонентов.

Использование модема в iPhone SE 4 позволит Apple протестировать технологию перед внедрением в флагманские модели.

Решение впервые использовать новый модем именно в модели начального уровня продиктовано стратегическими соображениями. Это позволит компании испытать технологию в менее критичном продукте, прежде чем интегрировать ее во флагманские модели. Пока неизвестно, сможет ли модем собственной разработки соответствовать по качеству решениям Qualcomm.

Больше обновлений

Помимо нового модема, ожидается, что iPhone SE 4 получит и другие существенные обновления. Предполагается, что он будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, впервые в серии SE будет оснащён OLED-дисплеем и Face ID. Камера также претерпит значительные улучшения, получив 48-мегапиксельный сенсор, как в серии iPhone 15.

Запуск собственного модема 5G станет важной вехой для Apple. Это даст компании больший контроль над своими мобильными технологиями и в долгосрочной перспективе уменьшит зависимость от внешних поставщиков, таких как Qualcomm, что потенциально увеличит прибыль.

Источник — winfuture.de