Apple нашла поставщика экранов для нового iPhone 17 Slim (Air)

Компания Novatek Microelectronics была выбрана в качестве поставщика дисплеев для предстоящей ультратонкой версии iPhone 17 от Apple. Ранее сообщалось, что в названии модели может быть Air или Slim. Чип драйвера дисплея (DDIC) будет поставляться именно от Novatek.

Novatek публично объявила, что её передовая технология OLED TDDI поступит в массовое производство уже во втором квартале 2025 года, что привлекло широкое внимание отрасли.

Запуск массового производства OLED TDDI во втором квартале 2025 года совпадает с планами Apple по выпуску iPhone 17 с новой технологией экрана.

Хотя представители отрасли остаются осторожными и не раскрывают информацию о потенциальных клиентах, на рынке активно обсуждается совпадение графика поставок Novatek с планами Apple по выпуску следующего поколения iPhone в 2025 году. Если бы основными клиентами Novatek были китайские флагманские модели конца 2025 года или устройства Samsung начала 2026 года, то компании не пришлось бы спешить с наращиванием производственных мощностей уже во втором квартале 2025 года.

Стоит отметить, что с момента своего основания в 1997 году компания Novatek Microelectronics Corp. специализируется на исследованиях и разработках технологий интеллектуального изображения и отображения. Это мощная компания по разработке полупроводниковых интегральных схем. Её широкая линейка продуктов включает микросхемы драйверов для плоских дисплеев, а также однокристальные цифровые аудиовизуальные и мультимедийные решения, широко используемые в мобильных устройствах и бытовой электронике.

Сотрудничество с Apple укрепит лидерство Novatek в области умных дисплеев и поддержит запуск ультратонкого iPhone 17.

Потенциальное партнёрство с Apple, безусловно, ещё больше усилит позиции Novatek на рынке технологий умных дисплеев, а также предоставит техническую поддержку для запуска ультратонкого iPhone 17 от Apple.

Источник — mydrivers.com