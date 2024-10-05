Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Apple нашла поставщика экранов для нового iPhone 17 Slim (Air)
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Apple нашла поставщика экранов для нового iPhone 17 Slim (Air)

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.10.2024
6 Просмотров 0
Apple нашла поставщика экранов для нового iPhone 17 Slim (Air)

Компания Novatek Microelectronics была выбрана в качестве поставщика дисплеев для предстоящей ультратонкой версии iPhone 17 от Apple. Ранее сообщалось, что в названии модели может быть Air или Slim. Чип драйвера дисплея (DDIC) будет поставляться именно от Novatek.

Novatek публично объявила, что её передовая технология OLED TDDI поступит в массовое производство уже во втором квартале 2025 года, что привлекло широкое внимание отрасли.

Запуск массового производства OLED TDDI во втором квартале 2025 года совпадает с планами Apple по выпуску iPhone 17 с новой технологией экрана.

Хотя представители отрасли остаются осторожными и не раскрывают информацию о потенциальных клиентах, на рынке активно обсуждается совпадение графика поставок Novatek с планами Apple по выпуску следующего поколения iPhone в 2025 году. Если бы основными клиентами Novatek были китайские флагманские модели конца 2025 года или устройства Samsung начала 2026 года, то компании не пришлось бы спешить с наращиванием производственных мощностей уже во втором квартале 2025 года.

Стоит отметить, что с момента своего основания в 1997 году компания Novatek Microelectronics Corp. специализируется на исследованиях и разработках технологий интеллектуального изображения и отображения. Это мощная компания по разработке полупроводниковых интегральных схем. Её широкая линейка продуктов включает микросхемы драйверов для плоских дисплеев, а также однокристальные цифровые аудиовизуальные и мультимедийные решения, широко используемые в мобильных устройствах и бытовой электронике.

Сотрудничество с Apple укрепит лидерство Novatek в области умных дисплеев и поддержит запуск ультратонкого iPhone 17.

Потенциальное партнёрство с Apple, безусловно, ещё больше усилит позиции Novatek на рынке технологий умных дисплеев, а также предоставит техническую поддержку для запуска ультратонкого iPhone 17 от Apple.

Источник — mydrivers.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.