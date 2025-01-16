Первые рендеры Samsung Galaxy S25 Slim попали в сеть

Samsung готовится к выходу серии смартфонов Galaxy S25 22 января. Ожидается, что в неё войдут как минимум три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. По слухам, в мае может появиться ещё и Galaxy S25 Slim. Smartprix в сотрудничестве с инсайдером OnLeaks представили CAD-рендеры S25 Slim, впервые показав его дизайн.

Дизайн Galaxy S25 Slim, как ожидается, будет соответствовать стилю других моделей S25. Самое интересное – его заявленная толщина всего 6,4 мм. Однако она увеличивается до 8,3 мм в месте выступа камеры. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra имеет толщину 8,2 мм без учёта выступа. Размеры S25 Slim составляют приблизительно 159 x 76 x 6,4 мм. Это делает его меньше и тоньше, чем S25 Ultra (162,8 x 77,6 x 8,2 мм). Тонкий корпус предположительно состоит из металлической рамки и стекла.

На передней панели, вероятно, будет установлен 6,7- или 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с минимальными рамками. Ожидается тройная задняя камера: 200-мегапиксельный основной модуль Samsung HP5 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик JN5 и 50-мегапиксельный телеобъектив с технологией Samsung AloP и OIS, обеспечивающий 3,5-кратный оптический зум.

Из-за необычайно тонкого корпуса Galaxy S25 Slim, ёмкость батареи, скорее всего, составит менее 4000 мАч. Внутри установят мощнейший чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и, возможно, до 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением One UI 7 на базе Android 15. Стандартный Galaxy S25 получит 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с разрешением Full HD+ (2340 x 1080) и частотой обновления 120 Гц.