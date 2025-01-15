Новые промо изображения Samsung Galaxy S25, Plus и Ultra

За неделю до официальной презентации Samsung Galaxy S25 в сеть слили рекламные изображения новой серии. На них можно увидеть Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Фотографии высокого разрешения, предоставленные инсайдером Evan Blass, демонстрируют новые дизайнерские решения. Например, S25 Ultra представили в новом цвете. Его можно описать как титаново-серебристо-синий, а цвет корпуса плавно переходит на кольца камер.

S25 и S25+ имеют плоские экраны и относительно узкие рамки, которые гармонично сочетаются с передней и задней панелями, вероятно, обеспечивая комфортное ощущение в руке. Galaxy S25 Ultra отличается ещё более тонкими, симметричными рамками и слегка закруглёнными углами, что является заметным отличием от предыдущих моделей с острыми углами.

Дизайн самих камер также претерпел изменения. Кольца вокруг объективов стали толще, чем у предшественников. При этом нижнее кольцо сливается с корпусом, а верхнее более выделено. На изображениях также можно заметить новую функцию One UI 7 — «Now Bar».

В США Samsung запустила акцию предварительного бронирования: зарезервировав Galaxy S25, пользователи получат бонус на 50 долларов, смогут сэкономить до 1250 долларов при обмене старого устройства и поучаствуют в розыгрыше 5000 долларов.