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Новые промо изображения Samsung Galaxy S25, Plus и Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.01.2025
9 Просмотров 0
Свежие изображения раскрыли новый дизайн Samsung Galaxy S25

За неделю до официальной презентации Samsung Galaxy S25 в сеть слили рекламные изображения новой серии. На них можно увидеть Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Фотографии высокого разрешения, предоставленные инсайдером Evan Blass, демонстрируют новые дизайнерские решения. Например, S25 Ultra представили в новом цвете. Его можно описать как титаново-серебристо-синий, а цвет корпуса плавно переходит на кольца камер.

Samsung Galaxy S25 plus

S25 и S25+ имеют плоские экраны и относительно узкие рамки, которые гармонично сочетаются с передней и задней панелями, вероятно, обеспечивая комфортное ощущение в руке. Galaxy S25 Ultra отличается ещё более тонкими, симметричными рамками и слегка закруглёнными углами, что является заметным отличием от предыдущих моделей с острыми углами.

Дизайн самих камер также претерпел изменения. Кольца вокруг объективов стали толще, чем у предшественников. При этом нижнее кольцо сливается с корпусом, а верхнее более выделено. На изображениях также можно заметить новую функцию One UI 7 — «Now Bar».

Samsung Galaxy S25 plus

В США Samsung запустила акцию предварительного бронирования: зарезервировав Galaxy S25, пользователи получат бонус на 50 долларов, смогут сэкономить до 1250 долларов при обмене старого устройства и поучаствуют в розыгрыше 5000 долларов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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