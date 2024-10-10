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Galaxy Z Flip 6 начали получать октябрьское обновление One UI

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.10.2024
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Galaxy Z Flip 6 начали получать октябрьское обновление One UI

Компания Samsung недавно выпустила свежее обновление безопасности для своего смартфона Galaxy Z Flip 6, которое решает более 30 уязвимостей, обнаруженных в системе Android и фирменной оболочке One UI. Первыми новшество оценили жители Европы, куда обновление пришло 10 октября 2024 года, и вскоре оно будет доступно и в других странах. Обновление имеет номер сборки F741BXXS1AXI3 и направлено на повышение уровня безопасности устройств.

Как установить обновление? Просто: зайдите в «Настройки», тапните по «Обновление ПО» и выберите «Загрузить и установить». Объем обновления примерно 400 МБ, так что лучше использовать стабильное Wi-Fi соединение. Это обновление поможет вашему смартфону оставаться в безопасности от различных угроз и в то же время улучшит его производительность.

Обновление за октябрь 2024 года не вносит новых функций, но акцентирует внимание на безопасности, давая пользователям больше уверенности в защищенности их устройств. И Galaxy Z Flip 6, и его «брат» Galaxy Z Fold 6 получают эти обновления.

В будущем нас ждут и другие апдейты. Смартфоны Samsung, включая Galaxy Z Flip 6, сейчас работают на Android 14 и One UI 6.1.1, и впереди ожидают обновления до Android 15 и One UI 7.0. Samsung заявила, что Z Flip 6 будет получать до семи крупных обновлений операционной системы, что делает его привлекательным выбором для тех, кто планирует использовать телефон долгое время.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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