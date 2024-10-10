Casio готовит к выпуску G-SHOCK DW-5600 в стиле Nissan GT-R

Casio вновь объединяет усилия с Nissan Japan для создания шестой версии легендарных часов G-Shock, вдохновлённых стилем Nissan GT-R. Официальное объявление пришло от Nissan Japan, указывая на то, что на этот раз модель G-SHOCK DW-5600 претерпит значительные изменения в рамках данного партнёрства. Ожидается, что часы получат элегантную матово-черную отделку, включая черные кнопки и пряжку, а также уникальным логотипом GT-R, расположенным над экраном часов.

Сообщается, что эти часы будут оснащены высококачественным ЖК-дисплеем с подсветкой EL. Подробная информация пока держится в секрете, но предполагается, что, как и их предыдущие версии, они поступят в продажу в специализированной жестяной упаковке, украшенной эмблемой GT-R.

Вероятно, G-SHOCK DW-5600 будут обладать такими функциями, как секундомер с точностью до 1/100 секунды, устойчивость к ударам, электролюминесцентная подсветка, таймер обратного отсчёта с максимальным временем 24 часа и водонепроницаемость до 200 метров. Также ожидается наличие автоматического календаря, будильника, звукового сигнала каждый час и прочного полимерного ремешка и корпуса.

Эти эксклюзивные часы можно будет приобрести 17 октября в автосалонах Nissan по всей Японии, в галерее Global Headquarters, в бутике Nissan в Nissan Crossing, а также в официальном интернет-магазине Nissan, который осуществляет доставку исключительно по Японии. Цена новинки составит 19 800 иен, что эквивалентно примерно 133 долларам США.

В дополнение к этому, Casio анонсировала выпуск настольных часов DQD-851J-8JF в Японии, запланированный на 25 октября. Часы, вдохновлённые дизайном ретро-наручных часов A158, будут оснащены технологией Wave Ceptor для автоматической коррекции времени в Японии, встроенными термометром и гигрометром, настраиваемым будильником с функцией повтора, возможностью выбора между 12- и 24-часовым форматом времени, автоматическим календарём и тёплым светодиодным освещением.

Источник — g-central.com