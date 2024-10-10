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На Авито появился еще не вышедший MacBook Pro с чипом M4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.10.2024
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На Авито появился еще не вышедший MacBook Pro с чипом M4

В социальных сетях появились сообщения, что на Avito было размещено объявление о продаже ещё не представленного 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4. В описании указывалось, что ноутбук обладает 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ внутренней памяти и представлен в новом цвете Space Black, который до сих пор был доступен только для моделей MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max. За предполагаемый MacBook Pro просили около 720 000 рублей, что значительно превышает стоимость текущих моделей.

Появление нескольких экземпляров этого устройства до анонса наводит на мысль о возможной утрате партии с китайского завода. В объявлении также упоминалось, что стоимость может меняться ежедневно, и покупателям следует проверять цену перед осуществлением покупки. Однако, согласно последним данным, эти объявления уже удалены с Avito, так как на платформе запрещена продажа товаров, которые ещё не существуют на рынке.

Следует отметить, что недавно YouTube-канале Wylsacom появилось видео распаковки, в котором, предположительно, показан будущий MacBook Pro, имеющий три порта Thunderbolt 4 в базовой модели и 16 ГБ оперативной памяти как минимальную конфигурацию.

Эксперт Bloomberg Марк Гурман предполагает, что Apple может представить новые Mac на базе M4 уже в конце октября этого года, с возможной датой релиза 1 ноября.

Такая утечка может свидетельствовать о серьёзном нарушении привычных мер безопасности Apple. Последний раз компания столкнулась с подобным инцидентом в 2010 году, когда прототип iPhone 4 был утерян в баре.

Apple пока не комментировала сложившуюся ситуацию, и неизвестно, какие меры будут предприняты в ответ на утечку. Потенциальным покупателям следует проявлять осторожность при столкновении с предложениями о покупке неанонсированных продуктов.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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