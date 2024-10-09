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Отремонтировать Apple Watch Series 10 практически невозможно

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.10.2024
6 Просмотров 0
Apple Watch Series 10 оказались практически неремонтопригодными

В прошлом месяце были представлены новые Apple Watch Series 10, и теперь эксперты из iFixit показали подробный видеоразбор 46-миллиметровой модели этих умных часов. Исследование устройства оказалось захватывающим процессом.

Для того чтобы открыть корпус часов, необходимо аккуратно поддеть его с помощью инструмента толщиной всего 0,176 мм, предварительно нагрев поверхность. Внутри устройства били обнаружены аккумулятор на 327 мАч и внушительных размеров Taptic Engine, который занимает примерно треть объёма от аккумулятора.

Касаемо аккумулятора Watch Series 10, он крепится на клей, причём используется стандартный, без особых характеристик. Сложность ремонта датчиков и крупные размеры Apple Watch делают любые попытки починки достаточно трудоемкими. В связи с этим, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность часов в 3 балла из 10 возможных, где 0 означает полную невозможность ремонта, а 10 — полную его простоту.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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