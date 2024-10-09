Отремонтировать Apple Watch Series 10 практически невозможно

В прошлом месяце были представлены новые Apple Watch Series 10, и теперь эксперты из iFixit показали подробный видеоразбор 46-миллиметровой модели этих умных часов. Исследование устройства оказалось захватывающим процессом.

Для того чтобы открыть корпус часов, необходимо аккуратно поддеть его с помощью инструмента толщиной всего 0,176 мм, предварительно нагрев поверхность. Внутри устройства били обнаружены аккумулятор на 327 мАч и внушительных размеров Taptic Engine, который занимает примерно треть объёма от аккумулятора.

Касаемо аккумулятора Watch Series 10, он крепится на клей, причём используется стандартный, без особых характеристик. Сложность ремонта датчиков и крупные размеры Apple Watch делают любые попытки починки достаточно трудоемкими. В связи с этим, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность часов в 3 балла из 10 возможных, где 0 означает полную невозможность ремонта, а 10 — полную его простоту.