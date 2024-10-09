Чип Dimensity 9400 от MediaTek позволит использовать более продвинутый ИИ

MediaTek готовится представить свой новый чип Dimensity 9400 для флагманских телефонов, который облегчит интеграцию продвинутых и автономных инструментов искусственного интеллекта. В конкурентной борьбе с Qualcomm за поддержку высококлассных телефонов и устройств MediaTek усиливает поддержку генеративного ИИ, чтобы производители могли легко использовать передовые технологии.

Основной особенностью нового чипа является Dimensity Agentic AI Engine. Этот фреймворк стандартизирует приложения так называемого агентного ИИ, который способен обучаться и планировать действия с определенной степенью автономности. Несмотря на то, что AI Engine не является новым агентом ИИ, как Siri от Apple или Google Gemini, он предоставляет производителям инструменты для создания собственных агентов и других ИИ-приложений.

Dimensity 9400 будет использоваться в премиальных Android-устройствах, планируемых к выпуску в 2025 году, хотя некоторые могут появиться раньше.

MediaTek уже давно разрабатывает движок Dimensity Agentic AI, сообщил Финбарр Мойнихан, вице-президент компании по корпоративному маркетингу. Он отметил, что индустрия телефонов прошла путь от использования вычислительного ИИ для улучшения фотографий до генеративного ИИ. Теперь начинается новая глава для ИИ в устройствах. Мойнихан подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы сделать возможности ИИ более полезными для потребителей. Agentic AI позволяет устройству принимать сложные запросы и превращать их в действия.

Хотя MediaTek не назвала конкретных моделей телефонов, которые будут использовать новый чип, Мойнихан упомянул, что Oppo и Vivo планируют представить свои устройства вскоре после анонса чипа в этом месяце. Возможность увидеть эти новые функции агентного ИИ в телефонах до конца года остается под вопросом, но это возможно. Конкуренция в области ИИ на мобильных устройствах усиливается, так как ожидается обновление Apple Intelligence для iPhone 16 и выпуск следующей версии Galaxy AI от Samsung в начале 2025 года.

Dimensity 9400 продолжает развивать возможности генеративного ИИ, впервые представленные в прошлом году на Dimensity 9300. Новый чип оснащён нейронным процессором, который обеспечивает вдвое большую производительность для генерации изображений и до 80% более быстрое время отклика при работе с большими языковыми моделями. Dimensity 9400 также на 35% более энергоэффективен при выполнении ИИ-задач и может запускать мультимодальный ИИ со скоростью более 50 токенов в секунду.

Еще одним значительным улучшением является поддержка дисплеев, складывающихся в три раза.

Кроме того, Dimensity 9400 переходит на 3-нм техпроцесс, что улучшит однопоточную и многоядерную производительность на 35% и 28% соответственно по сравнению с прошлогодним чипом. Память LPDDR5X также стала на 25% производительнее и на 25% энергоэффективнее. Игровые возможности улучшены благодаря новому 12-ядерному графическому процессору Arm Immortalis G925, который обеспечивает прирост пиковой производительности на 41%, ускорение трассировки лучей на 40% и экономию энергии на 44%.

Новый чип также поддерживает более качественный звук с возможностью использования до шести микрофонов с 24-битной аудиозаписью. Улучшения ИИ помогут устранять нежелательные шумы, что особенно актуально после дебюта Apple с режимами записи звука на iPhone 16 Pro.

Хотя Dimensity 9400 не поддерживает спутниковую передачу сообщений на уровне чипа, производители телефонов могут использовать отдельный чип MediaTek для подключения к неназемным сетям.

Источник — cnet.com