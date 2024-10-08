IO-8 — новые Hi-Fi наушники от датского бренда DALI

Датская компания DALI представила новую модель полноразмерных наушников IO-8, которые стали продолжением линейки моделей IO-4, IO-6 и IO-12. Разработанные той же командой, что и флагманская акустическая система KORE, наушники IO-8 можно сравнить с hi-fi-колонками, настолько качественным звук они воспроизводят, заявляет DALI. Основой их звучания служат 50-миллиметровые динамики, изготовленные из уникальной комбинации бумаги и древесных волокон, что обеспечивает лёгкость, прочность диафрагмы и оптимальное демпфирование. Такой подход позволяет достичь естественного и детализированного звука.

Наушники могут использоваться как в беспроводном режиме, так и с проводом, и оснащены системой активного шумоподавления Audiophile Active Noise Cancellation от DALI. Эта система эффективно снижает уровень окружающего шума, не ухудшая при этом качество звучания. Также предусмотрен режим прозрачности, позволяющий оставаться на связи с окружающей средой.

Вместо поддержки приложения для управления настройками, в DALI предпочли физические кнопки. Это делает использование наушников максимально простым и удобным: достаточно подключить их к источнику звука и наслаждаться музыкой. Несмотря на отсутствие приложения, пользователи все же могут регулировать эквалайзер с помощью специальной кнопки, которая переключает наушники между стандартным режимом Hi-Fi и режимом усиления басов.

Среди прочих особенностей стоит отметить поддержку aptX Adaptive Bluetooth и возможность воспроизведения звука высокой четкости 24-бит/96 кГц при использовании проводного соединения. Наушники также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP52, что встречается довольно редко, и предлагают возможность замены амбушюр в случае их износа или повреждения.

Аккумулятор наушников обеспечивает до 35 часов работы без активного шумоподавления (или до 30 часов с включённым шумоподавлением). Модель доступна в белом и черном цветовых вариантах. Продажи уже стартовали, и цена составляет 599 евро/долларов, что делает их конкурентоспособными на рынке среди таких моделей, как B&W Px8 и Focal Bathys.

Источник — trustedreviews.com