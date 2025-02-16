Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » Oppo Watch X2: новые функции для здоровья, экран и дизайн
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Oppo Watch X2: новые функции для здоровья, экран и дизайн

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.02.2025
4 Просмотра 0
Oppo Watch X2 новые функции для здоровья, экран и дизайн

Oppo Watch X2 готовится к официальному выходу 20 февраля вместе с Oppo Find N5. Уже сейчас понятно, что нас ждет кое-что особенное. Oppo приоткрыла завесу тайны над своими новыми умными часами. Похоже, они готовы совершить настоящий прорыв в мире носимых технологий. Улучшенный экран, передовые функции для слежения за здоровьем и долгоиграющая батарея. Всё это обещает сделать Oppo Watch X2 новым эталоном в категории смарт-часов.

Экран Oppo Watch X2

Экран Oppo Watch X2

Первое, что бросается в глаза — это экран. В Watch X2 он 1,5-дюймовый. Он на 10% больше, чем у предыдущей модели, Watch X. Но самое интересное — это яркость, которая выросла на целых 120%, достигнув пиковых 2200 нит. Это значит, что даже в самый солнечный день вы сможете без проблем видеть всё, что отображается на экране: уведомления, данные о тренировках или навигацию.

Отслеживание здоровья

Но самое интересное в Oppo Watch X2 — это, конечно, функции для здоровья. Эти часы стали первыми в мире, кто получил функцию оценки риска гипертонии. Обычно для измерения давления нужны специальные приборы, но в Oppo пошли другим путем. Они использовали передовые датчики и умные алгоритмы. Они анализируют ваши физиологические показатели и предупреждают о возможных проблемах.

Благодаря функции «Оценка риска гипертонии», пользователи могут получить представление о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, не прибегая к традиционным методам измерения. Достаточно носить Watch X2 всего семь дней, чтобы получить предварительную оценку риска. Это действительно полезная функция, которая показывает, насколько серьезно Oppo относится к заботе о здоровье своих пользователей.

Такие инновации стали возможны благодаря инвестициям Oppo в технологии здравоохранения. Компания открыла лабораторию спорта и здравоохранения Marina Bay, которая является крупнейшей медицинской лабораторией в китайской индустрии. В ней есть все необходимое для исследований: оборудование для анализа походки, камера экологического моделирования и центр исследований энергетического метаболизма. Это гарантирует, что все функции для отслеживания здоровья в Oppo Watch X2 научно обоснованы и соответствуют высоким стандартам.

Другие функции

Oppo Watch X2 — это не только про здоровье, но и про выносливость. В часах установлена новая батарея Glacier, которая обеспечивает до 5 дней работы в обычном режиме и до 16 дней в режиме экономии энергии. А для любителей активного отдыха есть двухчастотный GPS, который обеспечивает точную навигацию. При этом батареи хватает на 26 часов работы в режиме GPS. Так что, будь то деловая поездка или поход в горы, Watch X2 вас не подведут.

Oppo Watch X2

Дизайн Oppo Watch X2 тоже на высоте. Часы сохранили свой фирменный круглый циферблат, который заключен в титановую рамку. Управлять часами удобно благодаря вращающейся коронке с пирамидальной текстурой. Часы доступны в трех цветах: синем, черном и серебристом.

Предзаказы уже открыты. Дата запуска уже близко, и можно с уверенностью сказать, что Oppo Watch X2 окажут значительное влияние на рынок умных часов.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.