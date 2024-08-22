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Oppo Find X8 Ultra получит батарею ёмкостью – 6000 мАч

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.08.2024
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Oppo Find X8 Ultra получит батарею ёмкостью – 6000 мАч

Недавние отчёты авторитетного инсайдера Digital Chat Station предполагали, что предстоящий смартфон Oppo Find X8 Ultra будет оснащён мощным аккумулятором объёмом 6100–6200 мАч. Однако последние данные, опубликованные в Weibo, указывают на то, что устройство получит батарею ёмкостью – 6000 мАч, что на целую тысячу мАч превосходит показатели предшественника Find X7 Ultra.

Oppo Find X8 Ultra аккумулятор

Не смотря на увеличение емкости аккумулятора, скорости зарядки останутся на том же уровне: 100 Вт для проводной и 50 Вт для беспроводной. Чжоу Ибао, руководитель направления продукции серии Find от Oppo, подтвердил информацию о новом аккумуляторе на 6000 мАч, но не уточнил характеристики зарядки.

Кроме того, согласно слухам, Oppo Find X8 Ultra получит 6,8-дюймовым дисплей LTPO 8T с высоким разрешением 3168×1440 пикселей. Задняя камера устройства предположительно будет включать в себя четыре 50-мегапиксельных сенсора, два из которых оснащены перископическими телеобъективами, что обещает превосходное качество фотографий.

Пока официальные представители не раскрыли больше деталей о Find X8 Ultra, но ожидается, что новинка в очередной раз станет заметным игроком на рынке смартфонов благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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