Oppo Find X8 Ultra получит батарею ёмкостью – 6000 мАч

Недавние отчёты авторитетного инсайдера Digital Chat Station предполагали, что предстоящий смартфон Oppo Find X8 Ultra будет оснащён мощным аккумулятором объёмом 6100–6200 мАч. Однако последние данные, опубликованные в Weibo, указывают на то, что устройство получит батарею ёмкостью – 6000 мАч, что на целую тысячу мАч превосходит показатели предшественника Find X7 Ultra.

Не смотря на увеличение емкости аккумулятора, скорости зарядки останутся на том же уровне: 100 Вт для проводной и 50 Вт для беспроводной. Чжоу Ибао, руководитель направления продукции серии Find от Oppo, подтвердил информацию о новом аккумуляторе на 6000 мАч, но не уточнил характеристики зарядки.

Кроме того, согласно слухам, Oppo Find X8 Ultra получит 6,8-дюймовым дисплей LTPO 8T с высоким разрешением 3168×1440 пикселей. Задняя камера устройства предположительно будет включать в себя четыре 50-мегапиксельных сенсора, два из которых оснащены перископическими телеобъективами, что обещает превосходное качество фотографий.

Пока официальные представители не раскрыли больше деталей о Find X8 Ultra, но ожидается, что новинка в очередной раз станет заметным игроком на рынке смартфонов благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам.