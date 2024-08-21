Google подтвердила, что Pixel Watch 3 не подлежат ремонту

Когда вы думаете о концепции одноразовых часов, вряд ли в первую очередь в голову придут недавно представленные Pixel Watch 3 от Google. Однако, по сути, это именно так — одноразовый продукт, который полезен, пока он исправен, и который можно выбросить, как только возникнут проблемы.

Сегодня Google подтвердила, что Pixel Watch 3, как и их предшественники, не подлежат ремонту. Если у вас возникнут проблемы с устройством, оно не будет отремонтировано. Вместо этого вам предоставят замену Pixel Watch 3.

Несмотря на все разговоры о перерабатываемой упаковке новых смартфонов Pixel и усилиях производителей по спасению планеты, взимая плату за зарядное устройство и отправляя его в отдельной упаковке, политика «не подлежит ремонту» для такого электронного устройства вызывает вопросы о влиянии на окружающую среду.

Неясно, что будет со сломанными часами. Есть надежда, что они не окажутся на свалке мгновенно, а будут разобраны на части и переработаны. Однако Google пока не предоставила подробной информации на этот счет.

Источник — androidauthority.com