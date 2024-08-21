JBL Tour Pro 3: одни из самых функциональных наушников

Новые беспроводные наушники Tour Pro 3 от JBL можно назвать «все в одном». Второе поколение наушников Tour Pro уже отличалось множеством функций, включая сенсорный экран на зарядном футляре, но Tour Pro 3 пошли еще дальше. Цена на них также выросла — они будут стоить 300 долларов, когда поступят в продажу 22 сентября.

На первый взгляд, третье поколение наушников выглядит так же, как и предыдущее, независимо от того, выбираете ли вы черный цвет или «латте». Физическая форма наушников осталась прежней. Однако футляр стал немного меньше, предлагая на 30% больший экран. Он также может выступать в качестве воспроизводящего устройства аналогового и цифрового звука при использовании входящих в комплект кабелей для подключения к компьютерам, смартфонам или системам развлечений в самолетах.

Такую функцию до сих пор предлагали только Bowers & Wilkins, LG и Jabra в своих беспроводных наушниках. JBL утверждает, что «прямое соединение между футляром и наушниками более стабильно и имеет меньшую задержку, чем Bluetooth», что делает его идеальным для игр, звонков, фильмов и музыки.

Как и раньше, футляр можно использовать для управления многими функциями, такими как воспроизведение, активное шумоподавление (ANC) и пространственное звучание. Наушники теперь защищены от пыли и воды по стандарту IP55. Внутри находится новая акустическая платформа с двумя драйверами: 11-мм динамический драйвер для низких частот и усовершенствованный драйвер для высоких частот, каждый из которых соединен со своим собственным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП).

Ранее эксперты критиковал JBL за то, что Tour Pro 2 поддерживает Hi-Res Audio, но не имеет соответствующих кодеков. Это было исправлено в Tour Pro 3, которые теперь поддерживают Hi-Res Audio через LDAC Bluetooth-кодек от Sony, доступный на любых устройствах с Android версии 8.0 и выше (но не на iPhone).

Также предлагалось усовершенствовать функцию пространственного звука с отслеживанием положения головы, как это реализовано в Apple AirPods Pro 2, и эта функция теперь доступна в Tour Pro 3. Наушники имеют новый алгоритм для осуществления звонков «JBL Crystal AI», который, по заявлению компании, повышает четкость звука даже в шумной обстановке.

Наконец, Tour Pro 3 — это первые беспроводные наушники JBL с поддержкой Auracast. Вы можете использовать приложение JBL Headphones для поиска и настройки доступных трансляций Auracast, а зарядный футляр также может передавать данные с помощью Auracast, что позволяет легко делиться фильмами или музыкой с другими.

Источник — digitaltrends.com