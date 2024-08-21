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HMD готовится представить два новых смартфона в стиле Nokia N9

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.08.2024
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HMD готовится представить два новых смартфона в стиле Nokia N9

HMD готовится выпустить новый телефон с дизайном, вдохновленным Nokia N9. Это будет второй телефон с таким внешним видом после модели Skyline, представленной всего месяц назад.

Новый телефон будет доступен в зеленом и фиолетовом цветах. Судя по простой конфигурации с двумя камерами, это, вероятно, еще один смартфон среднего класса от HMD.

Пока нет информации о названии устройства и его характеристиках, но компания планирует провести презентацию в Китае, где, возможно, раскроет больше деталей.

Мероприятие состоится 28 августа, и финский бренд также представит модель HMD Barbie — ярко-розовый телефон на базе раскладушки Nokia 2660, разработанный в сотрудничестве с американским производителем игрушек Mattel.

Источник — hmdnews.com

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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