HMD готовится представить два новых смартфона в стиле Nokia N9

HMD готовится выпустить новый телефон с дизайном, вдохновленным Nokia N9. Это будет второй телефон с таким внешним видом после модели Skyline, представленной всего месяц назад.

Новый телефон будет доступен в зеленом и фиолетовом цветах. Судя по простой конфигурации с двумя камерами, это, вероятно, еще один смартфон среднего класса от HMD.

Пока нет информации о названии устройства и его характеристиках, но компания планирует провести презентацию в Китае, где, возможно, раскроет больше деталей.

Мероприятие состоится 28 августа, и финский бренд также представит модель HMD Barbie — ярко-розовый телефон на базе раскладушки Nokia 2660, разработанный в сотрудничестве с американским производителем игрушек Mattel.

Источник — hmdnews.com