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Похоже, что MacBook Air с OLED-экраном мы увидим нескоро

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.11.2024
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Похоже, что MacBook Air с OLED-экраном мы увидим нескоро

Последние слухи о новых MacBook Air с OLED-экранами заставляют многих поклонников Apple начать нервничать. Выпуск, который планировался на 2027 год, может серьёзно затянуться, возможно, даже до 2028-го. В чём же причина? Всё дело в деньгах и технологиях.

Переход на OLED – это, конечно, круто: картинка ярче, контрастнее, батарея дольше держит, но и стоит это удовольствие значительно дороже. Apple боится, что покупатели не захотят переплачивать за MacBook Air, который считается доступной моделью.

И вот тут-то и вступает в игру печальный опыт с iPad Pro. Продажи OLED-версии планшета оказались значительно ниже ожиданий. Apple рассчитывала продать десять миллионов штук в 2024 году, а получилось, что всего шесть-семь миллионов. Это серьёзный звонок, который заставляет компанию задуматься, нужно ли вообще так спешить с OLED-MacBook Air.

Ещё одна проблема – это цена самих OLED-панелей. Их производят в основном Samsung и LG, а Apple пытается найти других поставщиков, чтобы снизить цену. Но это непросто: технология сложная, и инвестиции огромные. Поэтому Apple ищет компромисс: как снизить цену, не жертвуя качеством.

Интересно, что MacBook Pro с OLED-дисплеем всё же планируется к выпуску в 2026 году. Но у него будет более продвинутый экран, чем у Air, что, возможно, и объяснит разницу в цене. В общем, ситуация непростая, и любителям MacBook Air с OLED-экраном придётся запастись терпением.

Продажи MacBook, вообще говоря, снизились на 30% с октября 2022 по март 2023 года по сравнению с прошлым годом, что также играет свою роль. Apple прогнозирует производство 20 миллионов MacBook в этом году, что на 21% меньше, чем в прошлом. Производство MacBook Pro сократится на 51% до 7,25 миллионов единиц, в то время как производство MacBook Air увеличится на 19% до 14,75 миллионов. Это всё и усложняет планы Apple по внедрению OLED-экранов.

Источник — winfuture

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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