Oppo Find X8 Pro победил iPhone 16 Pro в Genshin Impact

Компания MediaTek анонсировала свой новейший топовый чипсет Dimensity 9400, который станет сердцем многих премиальных Android-устройств, готовящихся к выходу в октябре, включая линейки Oppo Find X8 и vivo X200.

Пользователь Weibo под ником WhyLab провел сравнительное тестирование производительности Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro, используя для этого игру Genshin Impact, которая является достаточно требовательной к ресурсам и часто применяется для оценки мощности флагманских смартфонов.

В течение 30-минутного испытания Oppo Find X8 Pro на базе Dimensity 9400 показал среднюю частоту обновления изображения 60,44 кадра в секунду, тогда как iPhone 16 Pro достиг среднего показателя в 47,48 кадра в секунду. При этом iPhone сталкивался с моментами снижения производительности до 35 кадров в секунду, в то время как Oppo Find X8 Pro опускался ниже 50 кадров всего однажды, демонстрируя превосходство нового флагманского чипсета Dimensity в игровых задачах.

Однако важным аспектом является и энергоэффективность при длительной нагрузке. Oppo Find X8 Pro нагрелся до 47,7°C, в то время как iPhone поддерживал температуру на уровне 45,9°C. Это различие может объясняться двумя факторами: более высокой производительностью D2400, требующей дополнительных ресурсов, и разницей в тепловом дизайне между устройствами. Oppo Find X8 использует более эффективную систему отвода тепла, которая активно передает тепло от процессора на внешнюю поверхность устройства. Это может приводить к более высокой температуре на ощупь, несмотря на одинаковое количество выделяемого тепла.

Рассматривая объем батареи и время работы от аккумулятора в iPhone 16 Pro, можно сделать вывод о его более высокой энергоэффективности. Но если говорить о качестве игрового процесса, Oppo Find X8 Pro предлагает более впечатляющие характеристики.

По предварительным данным, флагман Oppo будет оборудован аккумулятором на 5800 мАч, и, как ожидается, будет обеспечивать значительно более быструю зарядку, по сравнению с iPhone 16 Pro, делая его предпочтительным выбором для любителей мобильных игр.

Кроме того, Find X8 Pro оснащён 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и микроизогнутыми краями, а также передовой камерой на задней панели.