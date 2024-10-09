Oppo Find X8 получат чип Dimensity 9400 и кнопку управления камерой

Компания Oppo официально заявила о выходе своих флагманских смартфонов— серии Find X8. Презентация запланирована на 24 октября текущего года в Китае. Отмечается, что новинки будут работать на передовом чипсете Dimensity 9400 SoC от MediaTek, который создан по 3-нанометровому технологическому процессу второго поколения от TSMC.

В линейку Find X8 войдут несколько моделей, включая базовый Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Pro Satellite Communication Version. Предполагается, что в январе 2025 года появится и самая мощная модель — Find X8 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Утечки информации и опубликованные изображения говорят о том, что новые смартфоны сохранят характерный круглый модуль камеры на задней панели. Ожидается, что Pro-версия получит комплект из четырёх камер с двойным перископическим телеобъективом, в то время как стандартная модель будет оснащена тремя камерами с одним перископическим объективом.

Кроме того, вся линейка Find X8 может получить специальную кнопку для управления камерой, по аналогии с iPhone 16.

Что касается дисплея, то в серии Oppo Find X8 будет использоваться микро-квадро-изогнутый OLED экран. Все устройства линейки смогут поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и будут работать на операционной системе Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Подобно серии Reno 12, ожидается, что Find X8 также предложит технологию связи вне сети BeaconLink.

Процессор Dimensity 9400 отличается архитектурой с ядрами второго поколения, включая Cortex-X925 с частотой 3,62 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Эта конфигурация обеспечивает увеличение производительности на 35% для одноядерной и на 28% для многоядерного режима работы в сравнении с предыдущим поколением. Процессор также использует архитектуру Armv9 с удвоенной ёмкостью кэша и поддерживает самую быструю в мире память LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с, что существенно повышает скорость и эффективность работы, снижая при этом энергопотребление на 40%.

Недавно модель Find X8 Pro Satellite Edition на базе Dimensity 9400 продемонстрировала впечатляющий результат в тестах AnTuTu, набрав 2 880 0558 баллов. С учётом того, что модели Find X8 и X8 Pro уже прошли сертификацию в странах, таких как Индия, Индонезия и Таиланд, глобальный запуск серии кажется неизбежным.

Источник — gizmochina.com