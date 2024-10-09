Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Oppo Find X8 получат чип Dimensity 9400 и кнопку управления камерой
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Oppo Find X8 получат чип Dimensity 9400 и кнопку управления камерой

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.10.2024
3 Просмотра 0
Oppo Find X8 получат чип Dimensity 9400 и кнопку управления камерой

Компания Oppo официально заявила о выходе своих флагманских смартфонов— серии Find X8. Презентация запланирована на 24 октября текущего года в Китае. Отмечается, что новинки будут работать на передовом чипсете Dimensity 9400 SoC от MediaTek, который создан по 3-нанометровому технологическому процессу второго поколения от TSMC.

В линейку Find X8 войдут несколько моделей, включая базовый Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Pro Satellite Communication Version. Предполагается, что в январе 2025 года появится и самая мощная модель — Find X8 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Утечки информации и опубликованные изображения говорят о том, что новые смартфоны сохранят характерный круглый модуль камеры на задней панели. Ожидается, что Pro-версия получит комплект из четырёх камер с двойным перископическим телеобъективом, в то время как стандартная модель будет оснащена тремя камерами с одним перископическим объективом.

Кроме того, вся линейка Find X8 может получить специальную кнопку для управления камерой, по аналогии с iPhone 16.

Что касается дисплея, то в серии Oppo Find X8 будет использоваться микро-квадро-изогнутый OLED экран. Все устройства линейки смогут поддерживать магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и будут работать на операционной системе Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Подобно серии Reno 12, ожидается, что Find X8 также предложит технологию связи вне сети BeaconLink.

Процессор Dimensity 9400 отличается архитектурой с ядрами второго поколения, включая Cortex-X925 с частотой 3,62 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Эта конфигурация обеспечивает увеличение производительности на 35% для одноядерной и на 28% для многоядерного режима работы в сравнении с предыдущим поколением. Процессор также использует архитектуру Armv9 с удвоенной ёмкостью кэша и поддерживает самую быструю в мире память LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с, что существенно повышает скорость и эффективность работы, снижая при этом энергопотребление на 40%.

Недавно модель Find X8 Pro Satellite Edition на базе Dimensity 9400 продемонстрировала впечатляющий результат в тестах AnTuTu, набрав 2 880 0558 баллов. С учётом того, что модели Find X8 и X8 Pro уже прошли сертификацию в странах, таких как Индия, Индонезия и Таиланд, глобальный запуск серии кажется неизбежным.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.