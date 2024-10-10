Ola Friend: наушники-вкладыши с функциями ИИ от владельца TikTok

Компания ByteDance (владелец TikTok) представила новинку на рынке интеллектуальных гаджетов — ультралегкую беспроводную гарнитуру Ola Friend с функциями искусственного интеллекта. Веся всего 6,6 грамма, эта гарнитура получила звание самой лёгкой в своём классе. Она синхронизируется с фирменной платформой Doubao (китайская нейросеть) и позволяет владельцам управлять ею голосом, не прибегая к использованию смартфона.

Старт продаж Ola Friend уже начался на маркетплейсах Китая, а первые поставки запланированы на 17 октября по цене в 1199 юаней.

Гарнитура способна передавать эмоции, такие как радость и удивление, в тоне голоса, что делает общение более живым и непринуждённым. Пользователи получают возможность вести диалог, прерываясь и меняя темы разговора по своему усмотрению.

Гарнитура работает на основе технологии Seed-ASR от Byte Beanbao, которая обеспечивает высокоточное распознавание речи на китайском и английском языках, а также учитывает различные акценты и контекст для более точного восприятия информации.

Конструктивно устройство имеет ширину от 7 до 10 мм и оснащено 10-миллиметровым динамическим драйвером, системой динамического эквалайзера EQ1.0, функцией компенсации басов и защитой от утечки звука. Гарнитура представлена в четырёх цветовых решениях: «Лёгкое Перо» Белый, «Тонкое Крыло» Черный, «Фантазия» Пурпурный и «Струящийся» Серебристый, и поставляется с двумя вариантами зарядных кейсов.

Источник — ithome.com