Oppo Find N5 станет не только самым тонким, но и получит новый шарнир

Oppo активно нагнетает интерес к своему новому смартфону Find N5. Его глобальный выход состоится 20 февраля в Сингапуре. В свежих тизерах компания подтверждает, что устройство будет очень тонким, а также делится новыми подробностями о своем уникальном шарнире.

Find N5 станет очередным шагом в эволюции складных смартфонов. Oppo утверждает, что он будет самым тонким из всех существующих моделей. Это означает, что новый смартфон должен быть стройнее, чем Magic V3, который уже поражал своими размерами – в сложенном состоянии его толщина составляет 9,3 мм, а в развернутом – 4,4 мм. Oppo заявила, что толщина Find N5 будет всего 8,93 мм в сложенном варианте. В слухах упоминалось, что толщина развернутого устройства составит примерно 4,2 мм. Это делает его одним из самых тонких телефонов на рынке. Судя по фотографиям, смартфон едва ли достаточно толстый, чтобы вместить разъем USB-C.

Новый шарнир Oppo Find N5

Кроме того, Oppo представила подробности о новом шарнире для Find N5, который якобы будет обладать титановым сплавом и инновационным дизайном. Компания выпустила видео на платформе Weibo, где продемонстрировала процесс создания этого шарнира, включающий плавление титана, его преобразование в порошок, а затем использование 3D-принтера для создания деталей.

Также в видео показана новая система крутящего момента с пятью пружинами, а также конструкция «Waterdrop», которая позволяет части дисплея находиться внутри устройства, тем самым минимизируя видимость складки на экране. Это напоминает оригинальный складной RAZR от Motorola, который решил эту проблему еще в 2019 году.

Oppo ждал почти 16 месяцев, чтобы выпустить Find N5 после успешного запуска Find N3 (OnePlus Open на некоторых рынках), который получил высокие оценки как один из лучших складных телефонов в мире. Как видно, в этом году нас ожидают серьезные изменения в Find N5. Однако, к сожалению, не похоже на то, что OnePlus представит свой Open 2 одновременно, так как пока лишь появляется информация о новом телефоне, а о OnePlus пока ничего не известно.