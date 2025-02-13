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Sony продала 75 млн консолей PlayStation 5 в 2024 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.02.2025
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Sony продала 75 млн консолей PlayStation 5 в 2024 году

PlayStation 5 показывает отличные результаты на рынке. Консоль купили впечатляющее количество раз в последнем квартале 2024 года. В результате чего общее количество проданных устройств достигло 75 миллионов. За квартал было продано 9,5 миллиона консолей, что на 1,3 миллиона больше, чем годом ранее.

Продажи программного обеспечения также выросли: за квартал было продано 95,9 миллиона копий игр, что на 6,9% больше, чем в прошлом году. 11,6 миллиона из этих продаж приходятся на эксклюзивные игры. Цифровые загрузки составили 74% от всех продаж игр.

Вовлеченность пользователей также находится на высоком уровне. 42% игроков, купивших PlayStation 5 в последнем квартале, являются новыми пользователями PlayStation Network. Ежемесячная аудитория PlayStation Network достигла рекордных 129 миллионов пользователей.

Sony планирует увеличить выручку игрового подразделения на весь 2024 финансовый год и ожидает, что она достигнет 4,6 трлн иен (29,9 млрд долларов). Операционную прибыль компания рассчитывает увидеть на уровне 380 млрд иен (2,46 млрд долларов). Кроме того в следующем финансовом году (2025) Sony планирует выпустить как минимум две крупные игры: Ghost of Yotei и Death Stranding 2.

Источник — resetera

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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