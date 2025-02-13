«Динамический Остров» iPhone 17 Pro Max станет меньше

Похоже, нас ждет интересное обновление в дизайне iPhone 17 Pro Max. Инсайдер Digital Chat Station, известный своими точными утечками, утверждает, что флагманский iPhone 2025 года получит заметно уменьшенный «Динамический Остров». Как это возможно? Все дело в новой технологии, а именно – в использовании металинз для Face ID.

Металинзы в iPhone 17 Pro Max

По словам Digital Chat Station, Apple планирует интегрировать компоненты передатчика и приемника Face ID, используя «металлические» линзы. В отличие от традиционных линз, которые используют изогнутое стекло для фокусировки света, металинзы – это ультратонкие, плоские поверхности с микроскопическими наноструктурами, которые позволяют точно контролировать и направлять свет. Это, в свою очередь, позволит уменьшить размер и толщину структурных элементов Face ID, что и приведет к уменьшению «Динамического Острова».

Кроме того инсайдер добавляет, что эта технология, скорее всего, будет использована в следующих поколениях iPad Pro и, возможно, даже в складном iPad.

Конфликт слухов: Что говорят другие эксперты?

Стоит отметить, что информация Digital Chat Station несколько противоречит более ранним прогнозам от аналитика Ming-Chi Kuo. В январе Kuo заявил, что в iPhone 17 не стоит ожидать уменьшения «Динамического Острова». Однако, аналитик Jeff Pu еще в прошлом году предсказывал, что iPhone 17 Pro Max получит металинзы для Face ID, что приведет к значительно суженному «Динамическому Острову». Учитывая, что у Pu достаточно точные прогнозы по Apple, его слова звучат довольно убедительно.

Почему это важно?

«Динамический Остров» был представлен в iPhone 14 Pro в 2022 году и с тех пор стал визитной карточкой всех моделей iPhone 15 и iPhone 16. Однако, его размер оставался неизменным. Уменьшение «Динамического Острова» в iPhone 17 Pro Max может стать значительным шагом вперед в дизайне, позволяя Apple увеличить полезную площадь экрана и создать более минималистичный внешний вид.

Вместе с тем слухи о металинзах и уменьшенном «Динамическом Острове» в iPhone 17 Pro Max звучат многообещающе. Однако, стоит помнить, что это всего лишь слухи, и Apple может внести изменения в свои планы. Официальное представление iPhone 17 ожидается в сентябре следующего года, и тогда мы узнаем, насколько правдивы эти прогнозы. Следите за обновлениями!