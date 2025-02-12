HONOR CHOICE Kids Watch Plus — новые детский смартчасы стали доступны для покупки

В российских магазинах электроники, появились в продаже детские смарт-часы HONOR CHOICE Kids Watch Plus. Эти часики созданы специально для самых маленьких пользователей, чтобы им было удобно и интересно, а родителям – спокойно.

Главная фишка HONOR CHOICE Kids Watch Plus – это возможность совершать видеозвонки через 4G. Встроенная HD-камера обеспечивает отличное качество изображения, так что вы всегда сможете увидеть своего ребенка и узнать, как у него дела.

Что касается батареи, то даже при активном использовании и частых звонках, емкости в 850 мА·ч должно хватить на целый день работы без подзарядки. Можно не переживать, что часы разрядятся в самый неподходящий момент.

Дизайн и материалы корпуса также продумали до мелочей с учетом потребностей детей. Мягкий силиконовый ремешок не натирает, корпус устойчив к повреждениям, а защита от воды и пыли по стандарту IP68 позволяет не бояться, что часы сломаются от случайного попадания воды.

Для особого спокойствия родителей в часах предусмотрены 8 инструментов определения геолокации и технологии искусственного интеллекта для повышения точности. Система позиционирования объединяет GPS, A-GPS и ГЛОНАСС, а также дополнительные инструменты геолокации. Вы сможете не только видеть текущее местоположение ребенка и историю его перемещений, но и задавать безопасные зоны и получать уведомления, когда ребенок входит в них или покидает.

HONOR CHOICE Kids Watch Plus поддерживают и другие полезные функции: белые списки вызовов, поиск часов, специальный режим для детских спортивных тренировок и режим фокусировки, чтобы часы не отвлекали во время занятий. Операционная система надежно защищена от злоумышленников, и дети не смогут установить сторонние приложения.

Цена и доступность

Купить HONOR CHOICE Kids Watch Plus можно уже сейчас. Цена модели – 7 490 рублей, но до 24 февраля действует скидка 1000 рублей. Так что, не упустите возможность приобрести отличные часы для своего ребенка по выгодной цене!

Сейчас мы тестируем данные часы, так что в ближайшее время ждите подробный обзор.

Источник — HONOR