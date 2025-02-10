Apple столкнулась с проблемами качества дисплеев для iPhone SE 4

Похоже, что у китайского поставщика BOE возникли трудности с качеством дисплеев для iPhone. Это в свою очередь вызывало беспокойство Apple. Сложившееся ситуация может повлиять на поставки будущих смартфонов компании, включая ожидаемый iPhone SE 4.

Все дело в том, что Apple отклонила большую партию дисплеев BOE для iPhone 14, 15 и 16. Это привело к значительному сокращению поставок. С начала 2024 года компания смогла поставить Apple только от 7 до 8 миллионов панелей, хотя изначально планировала отгрузить около 40 миллионов за тот же период.

В результате большая часть заказов BOE перенаправлена к Samsung Display. Кроме того LG Display также может играть определенную роль в цепочке поставок, в основном для моделей iPhone Pro.

BOE начала поставлять дисплеи для iPhone еще в 2020 году, с запуском iPhone 12. С тех пор компания столкнулась с рядом проблем, включая производственные трудности и случаи несоответствия стандартам качества Apple.

Что известно про iPhone SE 4

Несмотря на эти события BOE и LG Display останутся поставщиками OLED-дисплеев для iPhone SE 4. Этот телефон начального уровня будет оснащен 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем, за который, по сообщениям, Apple платит 25 долларов за единицу.

SE 4 станет первым, в котором будет использоваться собственный чип 5G. Ходят слухи, что он будет оснащен чипом A17, улучшенной системой камер и станет первой моделью iPhone SE без кнопки «Домой». Вместо этого он, вероятно, будет предлагать систему Face ID, как и другие iPhone, представленные на рынке. Пока неясно, повлияют ли проблемы BOE на первоначальные поставки нового iPhone SE 4.

Помимо iPhone SE 4, линейка iPhone в этом году, по слухам, будет включать iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и совершенно новый Air iPhone 17.

Источник — digitaltrends