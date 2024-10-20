Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » OnePlus 13: подробности дизайна, характеристики и утечки
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

OnePlus 13: подробности дизайна, характеристики и утечки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.10.2024
5 Просмотров 0
OnePlus 13 подробности дизайна, характеристики и утечки

OnePlus представит свой новый флагманский смартфон OnePlus 13 на родине в конце этого месяца. По мере приближения даты официального анонса, в сети все чаще стали всплывать подробности о предстоящей новинке. Последние утечки информации о дизайне устройства дополнились реальными фотографиями, появившимися на Weibo.

OnePlus 13 в руках у блогеров
OnePlus 13 черного цвета в руках у девушки
OnePlus 13 черного цвета в руках у девушки крупным планом

На изображениях виден знакомый круглый модуль камеры, но с некоторыми изменениями: отсутствует боковая рамка, идущая от модуля камеры. Телефон представлен в нескольких цветовых вариантах: чёрном, белом и тёмно-синем с белым модулем камеры. Появление реальных фотографий свидетельствует о скором выходе устройства. Возможно это произойдет уже на следующей неделе.

Характеристики OnePlus 13 (ожидаемые)

  • Дисплей: 6,8-дюймовый BOE X2 LTPO AMOLED. Пиковая яркость 6000 нит и 1600 нит в режиме высокой яркости (HBM).
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite. Вполне возможно, что он превзойдёт по производительности Apple A18 Pro в некоторых бенчмарках.
  • Аккумулятор: Большая батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной магнитной зарядкой 50 Вт.
  • Защита: Водонепроницаемость по стандарту IP68/69. [citation:1]
  • Датчик отпечатков пальцев: Ультразвуковой, более быстрый и надежный, чем оптический. Он должен работать даже с мокрыми или грязными пальцами.

Другие утечки указывают на возможный дизайн задней панели с имитацией текстуры дерева и более плоскими краями устройства. В целом, дизайн OnePlus 13 сохраняет сходство с OnePlus 12, но с заметными улучшениями. Вероятно, что OnePlus 13 будет дороже своего предшественника.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.