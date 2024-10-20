OnePlus 13: подробности дизайна, характеристики и утечки

OnePlus представит свой новый флагманский смартфон OnePlus 13 на родине в конце этого месяца. По мере приближения даты официального анонса, в сети все чаще стали всплывать подробности о предстоящей новинке. Последние утечки информации о дизайне устройства дополнились реальными фотографиями, появившимися на Weibo.

На изображениях виден знакомый круглый модуль камеры, но с некоторыми изменениями: отсутствует боковая рамка, идущая от модуля камеры. Телефон представлен в нескольких цветовых вариантах: чёрном, белом и тёмно-синем с белым модулем камеры. Появление реальных фотографий свидетельствует о скором выходе устройства. Возможно это произойдет уже на следующей неделе.

Характеристики OnePlus 13 (ожидаемые)

Дисплей: 6,8-дюймовый BOE X2 LTPO AMOLED. Пиковая яркость 6000 нит и 1600 нит в режиме высокой яркости (HBM).

6,8-дюймовый BOE X2 LTPO AMOLED. Пиковая яркость 6000 нит и 1600 нит в режиме высокой яркости (HBM). Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite. Вполне возможно, что он превзойдёт по производительности Apple A18 Pro в некоторых бенчмарках.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite. Вполне возможно, что он превзойдёт по производительности Apple A18 Pro в некоторых бенчмарках. Аккумулятор: Большая батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной магнитной зарядкой 50 Вт.

Большая батарея емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной магнитной зарядкой 50 Вт. Защита: Водонепроницаемость по стандарту IP68/69. [citation:1]

Водонепроницаемость по стандарту IP68/69. [citation:1] Датчик отпечатков пальцев: Ультразвуковой, более быстрый и надежный, чем оптический. Он должен работать даже с мокрыми или грязными пальцами.

Другие утечки указывают на возможный дизайн задней панели с имитацией текстуры дерева и более плоскими краями устройства. В целом, дизайн OnePlus 13 сохраняет сходство с OnePlus 12, но с заметными улучшениями. Вероятно, что OnePlus 13 будет дороже своего предшественника.