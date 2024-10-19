iPhone 16 Plus победил 16 Pro Max по времени автономной работы

Недавние тесты на время автономной работы iPhone 16 показали неожиданные результаты. Они поставили под сомнение заявления Apple о превосходстве iPhone 16 Pro Max.

Apple рекламировала iPhone 16 Pro Max как модель с самым долгим временем работы от батареи. Однако, результаты независимых тестов показали, что iPhone 16 Plus превосходит его по этому направлению. Разница во времени работы между моделями iPhone 16 оказалась меньше, чем ожидалось. Отчасти это объясняется использованием одинакового 3-нм техпроцесса «N3E» для чипов A18 и A18 Pro. Однако различия в дисплеях (обновлённый LTPO OLED в Pro-моделях) и другие особенности всё же влияют на итоговое время работы.

В одном из тестов, проведённом на YouTube-канале PhoneBuff, iPhone 16 показал наихудший результат. Он проработал 9 часов 38 минут в режиме активного использования и в общей сложности 25 часов 38 минут.

iPhone 16 Pro продемонстрировал незначительно лучший результат. Его время составило 9 часов 43 минуты активного использования и 25 часов 43 минуты общего времени работы. На удивление, победителем теста стал iPhone 16 Plus. Он показал время активного использования в 12 часов 12 минут и общее время работы в 28 часов 12 минут. Это на 11 минут больше, чем у iPhone 16 Pro Max.

Таким образом, если для вас приоритетом является максимальное время автономной работы, то, согласно этому тесту, стоит предпочесть iPhone 16 Plus моделям Pro-линейки, сэкономив при этом средства.

Важно отметить, что результаты тестов могут варьироваться. YouTube-канал PhoneBuff указал на приблизительный характер полученных данных. Для получения точных результатов необходима тщательная калибровка устройств перед каждым тестированием.