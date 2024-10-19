DJI разрабатывает первую в своей линейке 360-градусную камеру Osmo 360

DJI, известный производитель дронов, готовится к выходу на рынок 360-градусных экшн-камер. Новая модель, скорее всего, получит название Osmo 360. Информация об этом появилась 18 октября в X от инсайдера @JasperEllens. Эти сведения также подтверждаются документами FCC (номер сертификата FCC ID: 2ANDR-OQ0012024).

Эта камера должна составит серьезную конкуренцию уже существующим на рынке 360-градусным моделям от Insta360 и GoPro, таким как Insta360 X4 и GoPro Max. Недавний релиз DJI Osmo Action 5 Pro не являлся 360-градусной камерой. К тому же, в линейке DJI, в настоящее время отсутствуют подобные камеры. Это подчеркивает значимость выхода Osmo 360 на новый для DJI сегмент рынка.

Чтобы получить свою долю рынка, Osmo 360 должна обладать превосходной стабилизацией изображения. Что вполне осуществимо, учитывая опыт DJI в разработке дронов и стабилизирующих подвесов. Вероятно, камера позволит получать плавное видео 360 градусов нового уровня. По мнению аналитиков из Technology Media Notebookcheck, хотя точная цена и полный список функций пока неизвестны, Osmo 360, вероятно, предложит расширенный набор программных возможностей, включая горизонтальную стабилизацию, режим таймлапса и интеллектуальное отслеживание объектов.

Эти функции должны обеспечить Osmo 360 конкурентное преимущество на рынке. Более подробные сведения о камере DJI Osmo 360 ожидаются в ближайшем будущем.