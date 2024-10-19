Лого сайта
Главная » Камеры и фотоаппараты » DJI разрабатывает первую в своей линейке 360-градусную камеру Osmo 360
Камеры и фотоаппаратыЭлектроника и техника

DJI разрабатывает первую в своей линейке 360-градусную камеру Osmo 360

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.10.2024
4 Просмотра 0
DJI разрабатывает первую в своей линейке 360-градусную камеру Osmo 360

DJI, известный производитель дронов, готовится к выходу на рынок 360-градусных экшн-камер. Новая модель, скорее всего, получит название Osmo 360. Информация об этом появилась 18 октября в X от инсайдера @JasperEllens. Эти сведения также подтверждаются документами FCC (номер сертификата FCC ID: 2ANDR-OQ0012024).

JasperEllens о DJI Osmo 360

Эта камера должна составит серьезную конкуренцию уже существующим на рынке 360-градусным моделям от Insta360 и GoPro, таким как Insta360 X4 и GoPro Max. Недавний релиз DJI Osmo Action 5 Pro не являлся 360-градусной камерой. К тому же, в линейке DJI, в настоящее время отсутствуют подобные камеры. Это подчеркивает значимость выхода Osmo 360 на новый для DJI сегмент рынка.

Чтобы получить свою долю рынка, Osmo 360 должна обладать превосходной стабилизацией изображения. Что вполне осуществимо, учитывая опыт DJI в разработке дронов и стабилизирующих подвесов. Вероятно, камера позволит получать плавное видео 360 градусов нового уровня. По мнению аналитиков из Technology Media Notebookcheck, хотя точная цена и полный список функций пока неизвестны, Osmo 360, вероятно, предложит расширенный набор программных возможностей, включая горизонтальную стабилизацию, режим таймлапса и интеллектуальное отслеживание объектов.

Эти функции должны обеспечить Osmo 360 конкурентное преимущество на рынке. Более подробные сведения о камере DJI Osmo 360 ожидаются в ближайшем будущем.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.