Утечка изображений раскрыла дизайн HONOR Magic 7 и Magic 7 Pro

HONOR готовится выпустить смартфоны серии Magic 7 в Китае в конце октября 2024 года. Буквально вчера, в китайской социальной сети Weibo, появилась свежая утечка информации. Она раскрывает подробности дизайна, варианты памяти и цветовые решения моделей Magic 7 и Magic 7 Pro.

Утечка включают в себя реальные фотографии, раскрывающие дизайн задней панели обоих смартфонов. Ключевой особенностью является восьмиугольный модуль камеры с отделкой из серебра, серого или золота. Модуль содержит три камеры, а также перископический телеобъектив, и светодиодную вспышку. Кроме того, заметен минималистичный логотип HONOR, расположенный внизу задней панели.

Honor Magic 7

Известный инсайдер Digital Chat Station также имеет мнение по этому поводу. Он утверждает, что стандартная модель HONOR Magic 7 будет доступна в пяти цветах. В число которых могут войти: золотой, белый, черный, синий, серый. Касаемо вариантов памяти, он указывает на 512 ГБ и 1 ТБ. Модель Magic 7 Pro, вероятно, будет предлагаться в цветах белый, черный, синий и серый, с вариантами памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Безусловно, стоит отметить один важный момент. Информация о вариантах памяти и цветах в утечках информации может быть неточной.

Honor Magic 7 Pro

С высокой вероятностью можно сказать, что серия Magic 7 получит флагманские характеристики, включая процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (или Snapdragon 8 Elite, согласно некоторым источникам). Тройная основная камера, скорее всего, получит 50-мегапиксельный основной датчик Omnivision OV50H, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882 и дополнительный датчик с разрешением от 50 до 200 Мп (Samsung HP3).

Дисплей стандартной модели, вероятно, будет OLED 1.5K, а Pro-версии — 2K OLED. Magic 7 Pro может получить аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 66-ваттной беспроводной зарядки. Обе модели, вероятно, будут иметь защиту IP68/IP69 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а Pro-версия может также поддерживать спутниковую связь. Официальная презентация серии Magic 7 ожидается 30 октября в Китае.