One UI 7 улучшает приложение камеры смартфонов Galaxy S23

One UI 7 представила переработанное приложение камеры, которое, после появления в смартфонах Galaxy S25 и S24, теперь также доступно для линейки S23 в виде бета-версии программного обеспечения.
Это приложение отличается упрощенной компоновкой, в которой переработаны меню, область просмотра, переключатели, кнопки и другие ключевые элементы. Такой подход позволяет сосредоточиться на объекте съемки, предоставляя все необходимые функции в удобном доступе.
Упрощенный пользовательский интерфейс
В результате обновления большинство верхних пунктов меню теперь расположились внизу экрана. Область просмотра немного понялась, что освободило дополнительное пространство для удобных опций в нижней части.
Переключение масштабирования
Теперь уровни масштабирования размещены в нижней части экрана и переключаются из одного и того же места, в отличие от предыдущих версий, где они занимали больше пространства. Переключение между уровнями масштабирования стало более плавным, что улучшает восприятие по сравнению с предыдущим приложением камеры.
Раздвижное меню
В целях снижения отвлекающих факторов приложение переместило большинство экранных настроек в выпадающее меню. В этом меню представлены следующие функции:
- Настройки
- Вспышка
- Таймер
- Соотношение
- Разрешение
- Движущиеся фотографии
- Контакт
- Фильтры
- Лицо
- Фильтры ИИ
One UI 7 для S23 вводит новые возможности на основе искусственного интеллекта, которые позволяют использовать различные предустановленные фильтры и настраивать их уникальные характеристики, включая:
- Сила
- Цветовая температура
- Контраст
- Насыщенность
- Зернистость пленки
Эти настройки могут быть изменены перед съемкой или во время редактирования изображения.
Улучшенные настройки
В разделе настроек произошли изменения, которые делают их более точными и полезными. Параметры, которые следует сохранить, теперь включают также настройку экспозиции в приложении «Камера».
Эти улучшения в пользовательском интерфейсе, новые функции и изменения делают приложение камеры в One UI 7 значительно более функциональным и удобным для пользователей, чем предшествующее программное обеспечение. Владельцы устройств серии Galaxy S23 смогут воспользоваться этими обновлениями, как только One UI 7 станет общедоступным.
Источник — sammyfans