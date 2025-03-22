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One UI 7 улучшает приложение камеры смартфонов Galaxy S23

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.03.2025
637 Просмотров 0
One UI 7 улучшает приложение камеры смартфонов Galaxy S23

One UI 7 представила переработанное приложение камеры, которое, после появления в смартфонах Galaxy S25 и S24, теперь также доступно для линейки S23 в виде бета-версии программного обеспечения.

Это приложение отличается упрощенной компоновкой, в которой переработаны меню, область просмотра, переключатели, кнопки и другие ключевые элементы. Такой подход позволяет сосредоточиться на объекте съемки, предоставляя все необходимые функции в удобном доступе.

Упрощенный пользовательский интерфейс

В результате обновления большинство верхних пунктов меню теперь расположились внизу экрана. Область просмотра немного понялась, что освободило дополнительное пространство для удобных опций в нижней части.

Переключение масштабирования

Теперь уровни масштабирования размещены в нижней части экрана и переключаются из одного и того же места, в отличие от предыдущих версий, где они занимали больше пространства. Переключение между уровнями масштабирования стало более плавным, что улучшает восприятие по сравнению с предыдущим приложением камеры.

Раздвижное меню

В целях снижения отвлекающих факторов приложение переместило большинство экранных настроек в выпадающее меню. В этом меню представлены следующие функции:

  • Настройки
  • Вспышка
  • Таймер
  • Соотношение
  • Разрешение
  • Движущиеся фотографии
  • Контакт
  • Фильтры
  • Лицо
  • Фильтры ИИ

One UI 7 для S23 вводит новые возможности на основе искусственного интеллекта, которые позволяют использовать различные предустановленные фильтры и настраивать их уникальные характеристики, включая:

  • Сила
  • Цветовая температура
  • Контраст
  • Насыщенность
  • Зернистость пленки

Эти настройки могут быть изменены перед съемкой или во время редактирования изображения.

Улучшенные настройки

В разделе настроек произошли изменения, которые делают их более точными и полезными. Параметры, которые следует сохранить, теперь включают также настройку экспозиции в приложении «Камера».

Эти улучшения в пользовательском интерфейсе, новые функции и изменения делают приложение камеры в One UI 7 значительно более функциональным и удобным для пользователей, чем предшествующее программное обеспечение. Владельцы устройств серии Galaxy S23 смогут воспользоваться этими обновлениями, как только One UI 7 станет общедоступным.

Источник — sammyfans

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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