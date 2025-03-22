One UI 7 улучшает приложение камеры смартфонов Galaxy S23

One UI 7 представила переработанное приложение камеры, которое, после появления в смартфонах Galaxy S25 и S24, теперь также доступно для линейки S23 в виде бета-версии программного обеспечения.

Это приложение отличается упрощенной компоновкой, в которой переработаны меню, область просмотра, переключатели, кнопки и другие ключевые элементы. Такой подход позволяет сосредоточиться на объекте съемки, предоставляя все необходимые функции в удобном доступе.

Упрощенный пользовательский интерфейс

В результате обновления большинство верхних пунктов меню теперь расположились внизу экрана. Область просмотра немного понялась, что освободило дополнительное пространство для удобных опций в нижней части.

Переключение масштабирования

Теперь уровни масштабирования размещены в нижней части экрана и переключаются из одного и того же места, в отличие от предыдущих версий, где они занимали больше пространства. Переключение между уровнями масштабирования стало более плавным, что улучшает восприятие по сравнению с предыдущим приложением камеры.

Раздвижное меню

В целях снижения отвлекающих факторов приложение переместило большинство экранных настроек в выпадающее меню. В этом меню представлены следующие функции:

Настройки

Вспышка

Таймер

Соотношение

Разрешение

Движущиеся фотографии

Контакт

Фильтры

Лицо

Фильтры ИИ

One UI 7 для S23 вводит новые возможности на основе искусственного интеллекта, которые позволяют использовать различные предустановленные фильтры и настраивать их уникальные характеристики, включая:

Сила

Цветовая температура

Контраст

Насыщенность

Зернистость пленки

Эти настройки могут быть изменены перед съемкой или во время редактирования изображения.

Улучшенные настройки

В разделе настроек произошли изменения, которые делают их более точными и полезными. Параметры, которые следует сохранить, теперь включают также настройку экспозиции в приложении «Камера».

Эти улучшения в пользовательском интерфейсе, новые функции и изменения делают приложение камеры в One UI 7 значительно более функциональным и удобным для пользователей, чем предшествующее программное обеспечение. Владельцы устройств серии Galaxy S23 смогут воспользоваться этими обновлениями, как только One UI 7 станет общедоступным.

Источник — sammyfans